Preminuo Kenny Rogers, legenda country glazbe

Kenny Rogers, jedna od najvećih zvijezda country glazbe svih vremena, preminuo je u 82. godini života, objavio je predstavnik obitelji.

- Kenny je umro u svom domu prirodnom smrću, okružen obitelji - stoji u objavi.. Obitelj zbog koronavirusa planira manji ispraćaj za nekoliko dana.

Kenny Rogers bio je dobitnik tri Grammyja, a najpoznatiji hitovi bili su mu duet s Dolly Parton "Islands In The Stream", zatim "The Gambler", "Lucille", "WCpward Of The County" i drugi.

USKORO OPŠIRNIJE