Preminuo je legendarni glazbenik Tony Bennett, dugo se borio s Alzheimerovom bolesti

Američki glazbenik Tony Bennett preminuo je u 97. godini. Tony se dugo borio s Alzheimerovom bolesti.

Bennett, pravim imenom Anthony Dominick Benedetto, rođen je 1926. u New Yorku. Kako je na svijet došao u vrijeme Velike depresije, teško djetinjstvo dodatno mu je obilježila i smrt oca. Naime, imao je samo 10 godina kada mu je preminuo otac, prodavač u trgovini. Njegova majka bila je krojačica, a osim Tonyja morala je prehranjivati još dvoje starije djece, sina Johna i kćer Mary. Tony je već u to vrijeme volio pjevati, a razvio je i ljubav prema umjetnosti.

Upisao je školu industrijske umjetnosti u New Yorku, no već sa 16 godina ju je napustio kako bi počeo zarađivati da pomogne siromašnoj obitelji. Kratko je radio u Associated Pressu, uz još nekoliko manjih, slabo plaćenih poslova, no ubrzo je sve to napustio te je počeo raditi kao “raspjevani konobar” u noćnim klubovima, barovima i na raznim događanjima. U studenome 1944. priključio se vojsci SAD-a tijekom posljednje faze Drugog svjetskog rata. Tada je pjevao pod pseudonimom Joe Bari i nastupao sa sastavom 314. specijalne postrojbe.

Nakon što je dobio otpust iz vojske, vratio se u Ameriku te nastavio s pjevanjem. Snimio je čak i nekoliko ploča, no nije ih uspio prodati. Ubrzo nakon toga, njegov talent prepoznala je pjevačica i glumica Pearl Bailey te ga pozvala da otpjeva nešto na jednom otvorenju. Tony se odazvao te ga je tamo zamijetio komičar Bob Hope. On mu je dao i ime Tony Bennett te mu pomogao da dođe do ugovora s izdavačkom kućom Columbia Records.

VEZANI ČLANCI:

Profesionalnu karijeru započeo je hitom “Because of You”, a ubrzo nakon nje stigla je i pjesma “Blue Velvet” koja je postala iznimno popularna, a sve mu je to omogućio producent Mitch Miller. Već 1953. nastavio je nizati hitove, a među prvima bio je “Rags to Riches”. Ubrzo nakon toga producenti broadwayskog mjuzikla “Kismet” pozvali su ga da otpjeva pjesmu “Strangers in Paradise” koja je dospjela na vrhove ljestvica u SAD-u i Velikoj Britaniji. Sredinom 60-ih, na nagovor Clivea Davisa, za Columbia Records snimao je pjesme rock-žanra, no rezultati prodaje nisu nikoga zadovoljili. Nakon tog neuspjeha, snimio je album najvećih hitova, samo da bi imao nekakav profit, a onda je uzeo stvar u svoje ruke te otvorio svoju izdavačku kuću. Tako je izdao nekoliko albuma: “Together Again”, “The Tony Bennett/Bill Evans Album” i “What is This Thing Called Love?”. No nije puno zarađivao te je potkraj 70-ih pjevao na sveučilištima i u malim kazalištima.

– Bio sam u groznim dugovima. Dugovao sam više od milijun dolara, a tada je to bio velik novac. Puno toga bilo je i od poreza i jednostavno ništa nisam mogao vratiti – kazao je Tony u jednom intervjuu. Shvatio je da neće uspjeti sam, pa je ponovno počeo surađivati s Columbia Recordsom, za koju je odmah snimio i album koji je postao hit. Riječ je o “The Art of Exellence” iz 1972. No, nevjerojatno je da se godinu dana kasnije pojavio u jednoj epizodi animirane serije za odrasle “Simpsoni”. Bio je prva osoba koja se u seriji pojavila i glumila sebe. Tada su Simpsoni još bili svježi i kulturalno relevantni, pa su se mnogi na taj način i upoznali s njegovim radom, dok su se drugi prisjetili da još nije nestao sa scene. Nakon tog iskustva, koje je za kreatore bilo presedan, pojavio se u toj seriji još nekoliko puta. Kasnih sedamdesetih doznalo se da je pretjerano uživao u konzumaciji opojnih sredstava, a 1979. je zamalo umro od predoziranja, pa mu je trebalo neko vrijeme da dođe k sebi i odredi si prioritete zbog čega je njegova karijera bila “na čekanju”.

– Mislio sam da ludim. Sve više sam se okretao drogama kako bih se opustio – kazao je Bennett koji je počeo konzumirati opojna sredstva zbog neuspjeha na privatnom i poslovnom planu. Brak mu se raspadao, a on nije mogao napraviti hit te je sve više upadao u dugove. Neko vrijeme nije se previše čulo o njemu, no uspio je napraviti pravu pomutnju kada se pojavio na MTV-ju u njegovu serijalu tzv. unplugged koncerata. U to vrijeme dominirala je grunge glazba i jedan od najpopularnijih nastupa bio je onaj grupe Nirvana, a pojavljivanje Bennetta kao glazbenog veterana cijeloj je emisiji donijelo još širu publiku, a njemu ponovno vratilo reputaciju u krugovima glazbenih sladokusaca. Naime, mnogi su već i prije osjetili njegovu agresivnu narav. Na gotovo svakom koncertu vikao je na prateće glazbenike toliko glasno da ga je mogla čuti i publika.

To je bila javna tajna o kojoj se nitko nije usudio govoriti zbog straha da mu se ne bi zamjerili. Tony je inače tijekom radnog vijeka osvojio 19 nagrada Grammy, ali i Grammy za životno djelo, te dva Emmyja. Ženio se tri puta. Brakovi s Patriciom Beech i Sandrom Grant završili su razvodom, no sa suprugom Susan Crow bio je sretan od 2007. godine. Imao je četvero djece, a pjevačica Antonia Bennett naslijedila je njegov talent te se probila u svijetu alternativne i jazz-glazbe.

VIDEO: Rade Šerbedžija otkrio zašto je prvo odbio Angelinu Jolie