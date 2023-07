Slavni pjevač u pratnji dečka opušteno prošetao New Yorkom u bijeloj suknjici

Pop zvijezda Sam Smith (31) uhvaćen je u New Yorku u šetnji s navodnim dečkom Christianom Cowanom, a čini se da je ponovno sve iznenadio modnim odabirom. Pjevač, koji se predstavlja kao rodno fluida osoba i koristi zamjenicu oni, odjenuo je plisiranu bijelu suknjicu i rebrastu majicu iste boje. Izgled je upotpunio zlatnim ogrlicama i bijelim čarapama te smeđim čizmama. Iako provode dosta vremena zajedno, Sam i Christian još nisu potvrdili jesu li u vezi.

Prije Cowana, Smith je bio u vezi s s glumcem iz serije "13 Reasons Why" Brandonom Flynnom. Također su ga povezivali s britanskom reality televizijskom zvijezdom Charliejem Kingom i glumcem Andyjem Newtonom Leejem. Unatoč njegovim poznatim romansama, Smith njihov ljubavni život radije drži podalje od očiju javnosti.

- Nikad nisam igrao po pravilima. Volim ljude i na koga padam, na takvog padam. Ne znam tko će to biti. Sada ne znam kojeg će spola biti, da budem sasvim iskren, i to je oslobađajuća stvar - ne biti ograničen na jednu kategoriju osoba. Jednostavno se zaljubim u koga god se zaljubim, rekao je Sam za The Sun. Inače, Smith je prije tri godine u jednom intervjuu kazao kako želi pronaći dečka i postati mamica.

VEZANI ČLANCI:

– Želim djecu. Želim ih gledati kako odrastaju i biti s njima svaki dan. Želio bih postati mamica. Ambiciozan sam, želio bih pronaći i dečka. Nisam još pronašao onog pravog, to me lagano iscrpljuje – priznao je pjevač koji se posljednje četiri godine predstavlja kao nebinarna osoba.

"Odlučio sam prihvatiti samoga sebe, ono što jesam, unutra i na van. Uzbuđen sam i povlašten što sam okružen ljudima koji me podržavaju u odluci, ali sam vrlo nervozan zbog njezina objavljivanja jer mi je previše stalo do toga što ljudi misle", napisao je pjevač hita "Stay with me".

"Otkad sam bio maleni dječak, maleno ljudsko biće, nisam se osjećao ugodno kao muškarac. Stvarno nikada nisam. Ponekad pokazujem svoju mušku stranu, a ponekad žensku, ali negdje na sredini te promjene počeo sam se zaista osjećati vrlo depresivno i tužno. Ne znam tko sam, gdje sam, što radim i osjećam se kao da samog sebe ne shvaćam. Shvatio sam da je to zato što se ne uklapam nikamo. Prošlu večer sam se družio s mamom i rekla mi je nešto predivno. Rekla je da joj je laknulo što ja i članovi obitelji imamo načina da to sada objasnimo, jer me izjedalo cijelog života. Mama je vidjela kako se mučim", izjavio je jednom za magazin British GQ.

VIDEO: Ivana Paradžiković o rođenju sina: 'Cijelu noć sam probdjela plačući, pisalo je rizik prijetećeg pobačaja'