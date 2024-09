Preminuo je legendarni pulski menadžer na svoj rođendan! 'Bio je prijatelj, uzor i učitelj'

PODIJELILA PRATITELJE

Lana Jurčević razbjesnila obožavatelje, digla prašinu na društvenim mrežama! 'Kakvo je to ljubljenje?'

"Kakvo je ovo ljubljenje u usta s djecom?", pitala je pratiteljica. No, neki su obožavatelji odmah stali u obranu pjevačice. "Pa neka ljubi svoje dijete gdje hoće! Ljubim i ja svoje cure i u usta, i u glavu, i u lice, i u noge… Gdje god one žele, to su djeca i mi smo ih rodile, majke, i ljubit ćemo ih gdje god želimo