U 86. GODINI

Preminuo Angelo Badalamenti, autor kultne teme iz 'Twin Peaksa'

Lynch i Badalamenti postali su bliski prijatelji i suradnici, radeći zajedno na "Plavom baršunu", "Twin Peaksu", "Divljima u srcu", "Twin Peaksu: Fire Walk With Me", "Lost Highway", "The Straight Story" i "Mulholland Drive" . Badalamenti se također pojavio na ekranu kao gangster ljubitelj kave Luigi Castigliane u "Mulholland Driveu" i svirao je klavir s Isabellom Rossellini u "Plavom baršunu"