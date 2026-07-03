Norveški princ i princeza prekršili pravilo u VIP loži na utakmici, evo što im zamjeraju

U VIP ložama velikih sportskih natjecanja obično vrijede stroga pravila, no norveška princeza Ingrid Alexandra i princ Sverre Magnus ovog su ih puta odlučili prekršiti na najbezazleniji mogući način, navijanjem za vlastitu reprezentaciju. Njihovo pojavljivanje na utakmici Svjetskog prvenstva odmah je privuklo pozornost, ali reakcije javnosti uglavnom su bile pune razumijevanja i simpatija. Brat i sestra prvi su se put zajedno pojavili u javnosti nakon teškog razdoblja za norvešku kraljevsku obitelj. Njihova majka, princeza Mette-Marit, nedavno je prošla zahtjevan medicinski zahvat, pa je odlazak mladih članova kraljevske obitelji u Sjedinjene Američke Države na veliko sportsko natjecanje protumačen i kao znak postupnog povratka obitelji u uobičajenu svakodnevicu. Princeza Ingrid Alexandra, koja ima 22 godine, i dvije godine mlađi princ Sverre Magnus utakmicu između Norveške i Senegala pratili su s tribina stadiona MetLife u New Jerseyju. Norveška je slavila pobjedu, a mladi članovi kraljevske obitelji nisu skrivali oduševljenje. Njihove reakcije i iskreno navijanje brzo su izazvali simpatije okupljenih i korisnika društvenih mreža.

Ipak, pozornijim promatračima nije promaknuo detalj zbog kojeg su se našli u središtu komentara. U VIP loži, prema pravilima protokola, od gostiju se očekuje neutralnost, što znači da nije dopušteno nositi odjeću ni navijačke dodatke koji jasno pokazuju podršku jednoj od momčadi. Na to je uoči utakmice podsjetila i norveška ministrica vanjskih poslova Anniken Huitfeldt, koja je ranije izjavila da će se u VIP loži poštovati kodeks odijevanja te da neće nositi navijačke dresove ni dodatke.

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Naime, princeza i princ ipak su odabrali drukčiji pristup. Oboje su preko ramena prebacili šalove u bojama norveške zastave i tako jasno pokazali za koga navijaju. Ingrid Alexandra pritom je nosila elegantan crveni sako, bijelu majicu i torbicu, pa je njezino izdanje spojilo svečaniji stil s diskretnom patriotskom notom. Iako je riječ o formalnom kršenju pravila, javnost im to uglavnom nije zamjerila. Mnogi su njihov potez doživjeli kao prirodan i simpatičan izraz podrške nacionalnoj reprezentaciji. Slično razmišlja i stručnjakinja za kraljevske obitelji Caroline Vagle, koja u svemu ne vidi ništa sporno. "I dalje mislim da je to potpuno primjereno. Uostalom, riječ je o princu i princezi Norveške", izjavila je.