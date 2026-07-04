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VAŽNA PREKRETNICA

Josipa iz 'Života na vagi' otkrila tajnu! Evo kako se uspjela tranformirati nakon showa, podijelila je detalje velike promjene

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 09:00

Najveći izazov uslijedio je godinu dana nakon showa kada se ponovno udebljala, no uz podršku bivšeg supruga uspjela je vratiti motivaciju. Danas smatra da ključ održavanja kilaže nije u izbacivanju namirnica, već u umjerenosti, no otvoreno priznaje i važnu prekretnicu na svom putu

Josipa Lopac, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi', ostala je zapamćena po nevjerojatnoj transformaciji. U show je ušla sa 146 kilograma, a do finala je uspjela skinuti čak 57 kilograma. Ipak, njezina borba nije završila gašenjem kamera; Josipa je nastavila raditi na sebi i usvajati zdrave navike, a za RTL.hr sada je otkrila kako danas izgleda njezin život i održavanje postignute forme.

Josipa iz 'Života na vagi' otkrila kako se uspjela tranformirati nakon showa, podijelila je detalje velike promjene
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Prisjećajući se svojih početaka, Josipa ističe kako na tu verziju sebe gleda kao na hrabru i borbenu osobu, iako priznaje da je put bio pun uspona i padova. Najveći izazov uslijedio je godinu dana nakon showa kada se ponovno udebljala, no uz podršku bivšeg supruga uspjela je vratiti motivaciju. Danas smatra da ključ održavanja kilaže nije u izbacivanju namirnica, već u umjerenosti, no otvoreno priznaje i važnu prekretnicu na svom putu: "Pa teško je jako zadržati kilažu, lakše je skinuti. Ali da se razumijemo ja sam bila na smanjenju želudca. I tu sam dosta skinula i održavam kilažu."

Iako nije očekivala da će i osam godina nakon showa privlačiti pažnju javnosti, Josipa se danas osjeća kao potpuno druga osoba. Onima koji se bore s viškom kilograma savjetuje konzultacije s liječnikom, a iskreno progovara i o estetskim posljedicama mršavljenja, napominjući kako višak kože planira ukloniti operacijom.
Ključne riječi
operacija dijeta kilogrami život na vagi RTL showbiz

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