Josipa iz 'Života na vagi' otkrila tajnu! Evo kako se uspjela tranformirati nakon showa, podijelila je detalje velike promjene

Josipa Lopac, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi', ostala je zapamćena po nevjerojatnoj transformaciji. U show je ušla sa 146 kilograma, a do finala je uspjela skinuti čak 57 kilograma. Ipak, njezina borba nije završila gašenjem kamera; Josipa je nastavila raditi na sebi i usvajati zdrave navike, a za RTL.hr sada je otkrila kako danas izgleda njezin život i održavanje postignute forme.

Josipa iz 'Života na vagi' otkrila kako se uspjela tranformirati nakon showa, podijelila je detalje velike promjene

Prisjećajući se svojih početaka, Josipa ističe kako na tu verziju sebe gleda kao na hrabru i borbenu osobu, iako priznaje da je put bio pun uspona i padova. Najveći izazov uslijedio je godinu dana nakon showa kada se ponovno udebljala, no uz podršku bivšeg supruga uspjela je vratiti motivaciju. Danas smatra da ključ održavanja kilaže nije u izbacivanju namirnica, već u umjerenosti, no otvoreno priznaje i važnu prekretnicu na svom putu: "Pa teško je jako zadržati kilažu, lakše je skinuti. Ali da se razumijemo ja sam bila na smanjenju želudca. I tu sam dosta skinula i održavam kilažu."

Iako nije očekivala da će i osam godina nakon showa privlačiti pažnju javnosti, Josipa se danas osjeća kao potpuno druga osoba. Onima koji se bore s viškom kilograma savjetuje konzultacije s liječnikom, a iskreno progovara i o estetskim posljedicama mršavljenja, napominjući kako višak kože planira ukloniti operacijom.