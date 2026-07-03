FOTO Počinje 'američko kraljevsko vjenčanje'! Pogledajte tko je sve došao na svadbu Taylor Swift i Travisa Kelcea

Umjesto klasične romantične lokacije, par je za svoj veliki dan odabrao legendarni Madison Square Garden, koji je danima u strogoj tajnosti pretvaran u bajkovitu kulisu nalik dvorcu s vrtom. Uzvanici su stigli na vjenčanje koje počinje u 23:30 po našem vremenu.
Zbog događaja bez presedana, dijelovi Manhattana su pod posebnim režimom - zatvorene su okolne ulice, a sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu, uz ograničen pristup i jednom od najprometnijih prometnih čvorišta u SAD-u, Penn Stationu.
Unutar arene, prema navodima američkih medija, dopremljeni su golemi rekviziti, cvjetne instalacije, pa čak i koncertni klavir i disko kugla, što dodatno podgrijava očekivanja o večeri punoj iznenađenja.
Na popisu uzvanika nalaze se neka od najpoznatijih imena iz svijeta glazbe, filma i sporta, a među onima čiji se dolazak očekuje su Selena Gomez, Gigi Hadid, Blake Lively i Ryan Reynolds, kao i brojni Kelceovi suigrači predvođeni Patrickom Mahomesom. Šuška se i o mogućem kratkom pojavljivanju američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Da cijela priča nadilazi običnu celebrity proslavu potvrđuje i humanitarna gesta para, koji su uoči vjenčanja donirali 26 milijuna dolara dobrotvornim organizacijama diljem SAD-a, dodatno učvrstivši status jednog od najutjecajnijih parova današnjice.