FOTO Počinje 'američko kraljevsko vjenčanje'! Pogledajte tko je sve došao na svadbu Taylor Swift i Travisa Kelcea

Spektakl koji su američki mediji već prozvali “kraljevskim vjenčanjem” večeras doseže vrhunac u samom srcu New Yorka, gdje će sudbonosno “da” izreći Taylor Swift i NFL zvijezda Travis Kelce. 
Spektakl koji su američki mediji već prozvali “kraljevskim vjenčanjem” večeras doseže vrhunac u samom srcu New Yorka, gdje će sudbonosno “da” izreći Taylor Swift i NFL zvijezda Travis Kelce. 
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Umjesto klasične romantične lokacije, par je za svoj veliki dan odabrao legendarni Madison Square Garden, koji je danima u strogoj tajnosti pretvaran u bajkovitu kulisu nalik dvorcu s vrtom. Uzvanici su stigli na vjenčanje koje počinje u 23:30 po našem vremenu. 
Umjesto klasične romantične lokacije, par je za svoj veliki dan odabrao legendarni Madison Square Garden, koji je danima u strogoj tajnosti pretvaran u bajkovitu kulisu nalik dvorcu s vrtom. Uzvanici su stigli na vjenčanje koje počinje u 23:30 po našem vremenu. 
Foto: Angelina Katsanis/REUTERS
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Zbog događaja bez presedana, dijelovi Manhattana su pod posebnim režimom - zatvorene su okolne ulice, a sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu, uz ograničen pristup i jednom od najprometnijih prometnih čvorišta u SAD-u, Penn Stationu. 
Zbog događaja bez presedana, dijelovi Manhattana su pod posebnim režimom - zatvorene su okolne ulice, a sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu, uz ograničen pristup i jednom od najprometnijih prometnih čvorišta u SAD-u, Penn Stationu. 
Foto: Christian Monterrosa/REUTERS
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Unutar arene, prema navodima američkih medija, dopremljeni su golemi rekviziti, cvjetne instalacije, pa čak i koncertni klavir i disko kugla, što dodatno podgrijava očekivanja o večeri punoj iznenađenja.
Unutar arene, prema navodima američkih medija, dopremljeni su golemi rekviziti, cvjetne instalacije, pa čak i koncertni klavir i disko kugla, što dodatno podgrijava očekivanja o večeri punoj iznenađenja.
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Na popisu uzvanika nalaze se neka od najpoznatijih imena iz svijeta glazbe, filma i sporta, a među onima čiji se dolazak očekuje su Selena Gomez, Gigi Hadid, Blake Lively i Ryan Reynolds, kao i brojni Kelceovi suigrači predvođeni Patrickom Mahomesom. Šuška se i o mogućem kratkom pojavljivanju američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Na popisu uzvanika nalaze se neka od najpoznatijih imena iz svijeta glazbe, filma i sporta, a među onima čiji se dolazak očekuje su Selena Gomez, Gigi Hadid, Blake Lively i Ryan Reynolds, kao i brojni Kelceovi suigrači predvođeni Patrickom Mahomesom. Šuška se i o mogućem kratkom pojavljivanju američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Foto: Angelina Katsanis/REUTERS
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Da cijela priča nadilazi običnu celebrity proslavu potvrđuje i humanitarna gesta para, koji su uoči vjenčanja donirali 26 milijuna dolara dobrotvornim organizacijama diljem SAD-a, dodatno učvrstivši status jednog od najutjecajnijih parova današnjice.
Da cijela priča nadilazi običnu celebrity proslavu potvrđuje i humanitarna gesta para, koji su uoči vjenčanja donirali 26 milijuna dolara dobrotvornim organizacijama diljem SAD-a, dodatno učvrstivši status jednog od najutjecajnijih parova današnjice.
Foto: Angelina Katsanis/REUTERS
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Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Foto: Angelina Katsanis/REUTERS
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Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Foto: Angelina Katsanis/REUTERS
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Foto: Angelina Katsanis/REUTERS
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Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Foto: Angelina Katsanis/REUTERS
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Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
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