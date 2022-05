Pjevačica šokirala priznanjem: 'Pobacila sam dok sam bila na turneji, bilo je jednostavno'

Američka pjevačica Phoebe Bridgers otkrila je svima na društvenoj mreži Twitter da je imala pobačaj dok je bila na turneji prošle godine.

"Imala sam pobačaj u listopadu prošle godine dok sam bila na turneji. Otišla sam u kliniku za abortuse Planirano roditeljstvo i tamo su mi dali abortivnu pilulu. Bilo je vrlo jednostavno. Svi zaslužuju dostupan pobačaj", napisala je pjevačica na svom Twitteru.

I had an abortion in October of last year while I was on tour. I went to planned parenthood where they gave me the abortion pill. It was easy. Everyone deserves that kind of access.



Here’s a big list of places you can donate to right now. https://t.co/jT0sk6CeNX