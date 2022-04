Pratitelji i kolege pružili podršku Ronaldu i Georgini nakon smrti sina: 'Volim te, moje srce je uvijek uz tebe'

Nakon što su nogometaš Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodriguez na svom Instagram profilu podijelili tužnu vijest o smrti njihovog novorođenog sina, brojni pratitelji, kolege i prijatelji uputili su paru riječi podrške i utjehe.

-S najdubljom tugom objavljujemo smrt naše bebe. To je najveća bol koju roditelj može osjetiti. Samo rođenje naše djevojčice daje nam snagu da proživimo ovaj trenutak s malo nade i sreće. Zahvaljujemo liječnicima i medicinskim sestrama za svu pruženu njegu i podršku. Shrvani smo i tražimo privatnost u ovom teškom trenutku. Naš dječače, ti si naš anđeo. Voljet ćemo te zauvijek- stoji u zajedničkoj izjavi para koju su podijelili na društvenim mrežama. Georgina je nosila blizance, a djevojčica je preživjela.

-Tvoja bol je i naša bol. Šaljemo ljubav i podršku tebi i tvojoj obitelji- poručili su iz Ronaldovog kluba Manchester Uniteda, a riječi utjehe poslali su iz njegovih bivših klubova- Sportinga i Real Madrida.

-Šaljem puno snage tebi i tvojoj obitelji- napisao je nogometaš James Rodriguez, a poruke podrške poslali su i Alvaro Morata s kojim je Ronaldo igrao u Juventusu te Lucas Vasquez iz Real Madrida. Brazilski nogometaš Felipe Melo napisao je: ''Bog sve vidi, žao mi je legendo''.

Voditelj Piers Morgan također je pružio podršku Ronaldu i njegovoj obitelji. -Moje duboko saučešće tebi i tvojoj obitelji- napisao je Piers.

Ronaldova majka, Dolores Aveiro teško je podnijela vijest o smrti unuka, a ispod objave ostavila tužan emotikon, a njegova sestra Katia Aveiro posvetila mu je emotivnu objavu.

-Volim te, moje srce je uvijek uz tebe. Neka te Bog čuva i osvijetli tvoj put još više. Naš mali anđeo već je u očevom krilu, a naša djevojčica koja je čvrsta, zdrava i jaka svakim će nam danom pokazati da je samo ljubav bitna- napisala je Dolores.

-Bože blagoslovi Ronalda i njegovu predivnu, nedužnu obitelj. Šaljem ti puno ljubavi i podrške- napisao je britanski glumac Danny Miller.

God bless @Cristiano and his beautiful, innocent family. Sending all the love from mine to his family 😢❤️