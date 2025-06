Poznati splitski tiktoker razotkrio mračnu stranu biznisa: 'To mi je užasno sramotno'

Mladi Splićanin Ante Penović (21) korisnicima TikToka poznat je kao Pena Kamen, a na ovoj društvenoj mreži već godinama nasmijava svojim skečevima. Prije toga objavljivao je na YouTubeu, a s obzirom na to da je dugo u svijetu influencinga, progovorio je o svemu što se događa u toj branši. Ante je zbog ovog posla izgubio dio privatnosti, a s tim dolaze i upadi i nesvakidašnje poruke. No, Pena je posebno progovorio o financijskom aspektu rada na društvenim mrežama što ej tema o kojoj se često govori. Ni, Splićanin nije otkrio točne brojke, no kazao je da se od toga može živjeti.

– Ne mogu reći koliko se može zaraditi konkretno, ali samo od sponzorskih videozapisa možete zaraditi jednu prosječnu hrvatsku plaću. Ako ćete svaki dan držati live, računajte na jednaku svotu novca. Dakle, ako ste baš uključeni, zaradite nekoliko plaća u mjesec dana. Svaki tiktoker, koji i nema bogzna kakve brojke, može živjeti od TikToka - rekao je za Slobodnu Dalmaciju te bez ustručavanja prozvao i pojave koje su danas postale sveprisutne – preuveličavanje, lažni glamur i škrtost pojedinih influencera.

– Influenceri su ljudi koji imaju najmanje novca – to su najškrtiji ljudi. Od prvog novca koji sam zaradio od TikToka izveo sam cijelu ekipu u "program", još sam ostao dužan sto eura. Influenceri žive okej, ali ne toliko dobro koliko prikazuju. Privatno znam neke koji moraju raditi dva posla, a onda dođu i kažu da zarađuju pet, deset tisuća eura. Neće te nikad počastiti, sjedneš na kavu, a svako plaća svoju – s takvima ni u kafić ne želim - kazao je oštro te dodao da ne voli da ga se naziva TikTokerom te da ne uzima ništa besplatno.

– Jedan sam od rijetkih koji nije tražio besplatni smještaj kad negdje otputuje. Znam influencere koji mole po deset hotela u Budvi da im ne naplate smještaj i da će ih ispromovirati, i redovito dobiju odbijenice. To mi je užasno sramotno. Ista je stvar i s noćnim klubovima i restoranima, dođu, kažu da su influenceri, pitaju mogu li dobiti bocu votke besplatno, a da će zauzvrat snimiti video ili story za Instagram. Po mojemu mišljenju, pitanje je vremena kad će takvi pojedinci propasti - ističe oštro.

Inače, Pena Kamen na TikToku ima više od 230.000 pratitelja, a objavljuje humorističan sadržaj te tako ismijava svakodnevicu.