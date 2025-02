Poznati rocker ljubi 40 godina mlađu djevojku: Suočavao se s optužbama za seksualno zlostavljanje maloljetnica

Steven Tyler, legendarni pjevač Aerosmitha, jedan je od najprepoznatljivijih glasova rock glazbe, no njegov privatni život obilježen je brojnim kontroverzama i složenim romantičnim vezama. Njegova fondacija organizirala je događaj ususret sinoćnjoj dodijeli nagrada Grammy, a Tyler se na crvenom tepihu pojavio sa svojom dugogodišnjom odabranicom.

Danas je Tyler u romantičnoj vezi s Aimee Preston, svojom bivšom osobnom asistenticom koja je čak 39 godina mlađa od njega. Njihova veza počela je 2014. godine, kada je Preston radila kao njegova asistentica, što je izazvalo značajnu medijsku pozornost i kontroverze zbog velike razlike u godinama. Par je svoju vezu javno potvrdio 2016. godine na događanju Elton John AIDS Foundation. Trenutno žive zajedno u Nashvilleu i redovito se pojavljuju na društvenim događanjima, gdje izgledaju skladno i zaljubljeno unatoč kritikama javnosti.

GALERIJA: FOTO 'Je li platio porez?': Društvene mreže ismijavaju sina Willa Smitha, evo u čemu je došao na Grammyje

Od slavnih brakova do nedavnih optužbi za seksualno zlostavljanje, njegov ljubavni život često je bio predmet medijske pozornosti i javnih skandala. Tyler se prvi put oženio 1978. godine s bivšom Warholovom manekenkom Cyrindom Foxe. Njihov burni brak, obilježen Tylerovom ovisnošću o drogama i alkoholu te čestim svađama, trajao je do 1987. godine. Tijekom tog vremena dobili su kćer Miu Tyler, koja je kasnije postala plus-size model.

Cyrinda je kasnije napisala kontroverzne memoare "Dream On: Livin' on the Edge with Steven Tyler and Aerosmith" o njihovom turbulentnom odnosu, detaljno opisujući godine provedene s rock zvijezdom, prije nego što je tragično preminula 2002. godine od tumora na mozgu.

Nakon razvoda, Steven je pronašao ljubav s dizajnericom odjeće Teresom Barrick, koju je upoznao tijekom snimanja glazbenog spota. Par se vjenčao 1988. godine u intimnoj ceremoniji u Tulsi, Oklahoma, i dobio dvoje djece - kćer Chelsea, koja je kasnije postala glazbenica, i sina Taja. Njihov brak, iako naizgled stabilniji od njegovog prvog, završio je razvodom 2006. godine nakon 18 godina zajedničkog života, prvenstveno zbog Tylerovih kontinuiranih problema s ovisnostima i nevjere.

Među Tylerovom djecom posebno se ističe glumica Liv Tyler, njegova kći s manekenkom Bebe Buell. Njihova priča posebno je intrigantna jer je Liv do svoje 11. godine vjerovala da joj je otac glazbenik Todd Rundgren, što je bila svjesna odluka njezine majke kako bi je zaštitila od Tylerove destruktivne ovisnosti o drogama. Kada je Liv konačno saznala istinu, počela je graditi odnos sa svojim biološkim ocem, što je rezultiralo bliskom vezom koju danas održavaju.

Najkontroverzniji dio Tylerova ljubavnog života vezan je uz Juliu Holcomb, koja ga je 2022. godine tužila za seksualno zlostavljanje. Prema detaljima iz tužbe, Tyler je uvjerio njezine roditelje da mu dodijele skrbništvo nad njom kada je imala samo 16 godina, što mu je omogućilo da je vodi na turneje s bendom. Holcomb u tužbi navodi uznemirujuće detalje o zlostavljanju kojem je bila izložena te tvrdi da ju je Tyler kasnije prisilio na pobačaj nakon što je zatrudnjela, što je dodatno traumatiziralo njezin mladi život.

U studenom 2023. godine, druga žena, Jeanne Bellino, istupila je s optužbama protiv Tylera za seksualno zlostavljanje iz 1975. godine, kada je imala 17 godina. U svojoj tužbi detaljno je opisala incident koji se navodno dogodio u Manhattanu, no američki sudac nedavno je odbacio ovu tužbu zbog zastare. Bellino je u medijima opisala traumatično iskustvo koje je, prema njenim riječima, ostavilo dugotrajne posljedice na njezin život.

Unatoč brojnim kontroverzama i ozbiljnim optužbama koje ga prate kroz karijeru, Tyler nastavlja svoju glazbenu karijeru. Svojim nastupima pokazuje da njegov profesionalni život ostaje aktivan usprkos osobnim izazovima i skandalima koji ga prate kroz desetljeća provedena u središtu javne pozornosti.

VIDEO: Skandal na dodjeli Grammyja: Bianca Censori došla gola, nju i Kanyea Westa policija poslala kući