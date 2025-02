Samanta iz 'Života na vagi' je imala 148,4 kg, a sada otkriva ide li na operaciju uklanjanja viška kože

Samanta Fiolić bila je natjecateljica u showu "Život na vagi" u koji je ušla s 148,4 kilograma, a u finalu je imala 109,2 kilograma što znači da je skinula 39,2 kilograma, odnosno, 26,4% tjelesne mase. Iz showa je izašla u drugom ciklusu svojom odlukom i sve je tada iznenadila. Tada je spasila Maju koja je imala najlošiji rezultat na vaganju, a nakon toga je objasnila kako je u show ušla s namjerom da promijeni svoje navike iz korijena.

- Dizala bi se u pet ujutro dok su svi drugi spavali, hodala sam i vježbala. Ušla sam svom dušom u to, da se pokažem i sebi i drugima kako bi dokazala da ja to mogu. No, očito je to tijelu bilo previše. Znate, kad sam rodila djevojčicu, srce mi je nakratko otkazalo na porodu, a otada pijem tablete za tlak. Na tom treningu tlakovi su se izjednačili i pala sam u nesvijest. Bilo mi je grozno jer nisam bila svjesna gdje sam i što sam. Kad smo došli u bolnicu, uhvatila me panika. Nakon razmišljanja, shvatila sam kako je zbog mog zdravlja bolje da svoj put nastavim vani - objasnila je Samanta nakon odlaska iz showa u razgovoru za RTL. Sada je odgovarala na pitanja pratitelja na Instagramu i otkrila je koliko je kilograma izgubila od finala showa.

"Šest kilograma. Idem mic po mic na kvalitetan i zdrav način! S obzirom na brojne prepreke u zadnja dva mjeseca, bila bih zadovoljna da sam ostala i na istom. No ja kao ja, trudim se da ide dolje, pa i malim koracima. Samo jako i nema predaje, vi to možete", prenosi RTL njezine odgovore. Napisala je i kako puno hoda i stalno je u pokretu, ali u teretanu zasad ne ide zbog zdravstvenih tegoba. Odgovorila je i na pitanje planira li na operaciju uklanjanja viška kože. "Iskreno planiram, da. Svakako u provjerene ruke i tu se obavljaju razne pretrage. Nadam se tamo 9. mjesec", odgovorila je Samanta.

Kada je ulazila u show Samanta Fiolić je rekla kako zbog sebe i zbog svog djeteta više ne želi ni trenutka biti nesretna zbog svoje kilaže. „Bojim se doktora, ozljeda i prerane smrti. Bojim se da danas-sutra ne ismijavaju moju djevojčicu zbog mog izgleda, a ona je i moj najveći motiv za prijavu u 'Život na vagi'. Želim joj pružiti zdravo i aktivno djetinjstvo, stvarati nove uspomene, no svakako želim izgraditi i novu sebe“, rekla je tada.