Poznati Hrvati više ne skrivaju da su presadili kosu, a rezultati zahvata, koji traje i 10 h, su odlični

Sve više poznatih muškaraca se odlučuje za presađivanje kose i na taj zahvat se uglavnom išlo u Tursku koja je poznata po brojnim klinikama koje se bave transplantacijom kose, a kako je interes za ovim zahvatom sve veći i kod nas su se otvorile klinike koje u svojoj ponudi imaju ovaj tretman.

Husein Hasanefendić Hus bio je među prvima koji su otvoreno pričali o presađivanju kose i prije četiri godine priznao je kako su za njegovu novu bujnu kosu zaslužni estetski kirurzi koji su mu presadili, odnosno dopunili dijelove vlasišta s prorijeđenom kosom. I to minimalno invazivnom metodom, u kojoj se folikuli uzimaju iz donorskih područja gdje je kose više nego dovoljno.

- Smatram da je za javnu osobu pristojan izgled izraz poštovanja prema publici i gledateljima pred malim ekranima u čije domove ulazi za vrijeme svojih javnih nastupa. Za mene je to pitanje higijene tijela, ali i duha, jer u toj odluci, dakako, ima i nešto taštine. U svakom slučaju, sada se bolje osjećam - rekao je tada za Gloriju Hus. Da ova tema više nije tabu pokazao je i Tony Cetinski kada je prije dvije godine na svojim društvenim mrežama podijelio kako se odlučio podvrgnuti ovom zahvatu.

- Dugo sam imao želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što zbog toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše jer je doktorica i stručnjakinja za kosu Ana Maletić u tom području uvjerljivo najbolja. Iskreno se veselim rezultatima - napisao je tada Tony. Rezultati zahvata koji je trajao više od deset sati, Tony ponosno pokazuje sada i vidljivo je koliko mu je kosa bujnija. Najsuvremeniji i najučinkovitiji način presađivanja kose je transplantacija FUE metodom jer ne ostavlja nikakve ožiljke. U klinici kojoj je Tony dao svoje povjerenje transplantacija kose FUE metodom po folikularnoj jedinici iznosi 3,98 € i ova je metoda minimalno invazivna. Na svakoj folikularnoj jedinici nalazi se u prosjeku 2,5 vlasi i to znači da je, ako se presađuje oko sto jedinica cijena je 3980 eura te većina poliklinika u Hrvatskoj ima slične cijene kada je u pitanju ova metoda.

Folikularne jedinice ovom se tehnikom mogu uzimati i s drugih regija tijela: prsa, nogu, brade… opisuju na stranicama ove poliklinike cijeli postupak. Konačna cijena ovisi o broju folikularnih jedinica koje su potrebne, a najviše muškaraca odlučuje se za ovaj tretman jer nakon njega kosa izgleda gusto i prirodno.

Influencer i natjecatelj u prošloj sezoni "Plesa sa zvijezdama" Sandi Pego na svojem je Instagramu podijelio cijeli postupak transplantacije kose na koji je išao u jednu kliniku u Tursku. Ispričao je kako je skinuo 4300 folikula s mjesta gdje je imao više kose i one su mu transplantirane na gornji dio glave gdje mu je nedostajalo kose. Kazao je kako cijeli postupak nije bolan te se bol osjeti samo u trenutku primanja anestezije. Istaknuo je kako prvih pet dana nakon zahvata je smio spavati samo na leđima i dobio je posebne upute kako prati kosu i koje preparate koristiti i otkrio je kako je on presađivanje kose platio 2500 eura.

I naš poznati chef Ivan Pažanin odlučio se za transplantaciju kose i on je svoj zahvat napravio u jednoj klinici u Splitu. - Godinama sam intenzivno razmišljao o tome, želio sam vratiti ono što mi pripada - svoju kosu. Nije me bilo strah i prepustio sam se sigurnim rukama - rekao je chef na temu svoje kose. Njegova zahvat je trajao oko šest sati te u poliklinici Nova gdje je Pažanin bio na zahvatu, cijena transplantacije kose FUE metodom, ovisno o broju presađenih folikula se kreće od 2500 do 4000 eura.

