Umrla glumica Annie Wersching (45), jednu od važnih uloga odigrala je i s Goranom Višnjićem

Annie Wersching (45), američka glumica poznata po glavnoj ulozi Renee Walker u filmu 24 i ponavljajućim ulogama u nekoliko američkih televizijskih serija, kao što su Bosch i Timeless, preminula je u subotu nakon bitke s karcinomom koji joj je dijagnosticiran prije tri godine. Tužnu vijest potvrdio je njezin shrvani suprug, također glumac Stephen Full (53).

- Danas je u duši ove obitelji velika praznina. Ali ona nam je ostavila alate da to ispunimo. Našla je čudo u najjednostavnijem trenutku- napisao je Full na društvenim mrežama otkrivši da je ostao bez supruge s kojom je dobio i troje djece 12-godišnjeg Freddieja, 9-godišnjeg Ozzieja i četverogodišnjeg Archieja.

- Nije joj bila potrebna glazba da bi plesala. Naučila nas je da ne čekamo da nas avantura pronađe. Govorila je: "Idi ga pronađi je. Posvuda je.' I naći ćemo ju" - kazao je Full o svojoj supruzi. Annie je za opaku bolest saznala u ljeto 2020. godine, a unatoč teškoj dijagnozi Annie nije odustala od glume, a snimala je sve do prošle godine. Posljednje uloge ostvarila je u seriji 'Star Trek: Picard' i 'The Rookie'. Karijeru je započela prije više od 20 godina u dobi od 24 godine. U početku su joj redatelji nudili male, ali istaknute uloge u serijama "Opća bolnica" i "Supernatural".

Foto: Instagram

Glumila je i u serijama "Vampirski dnevnici", "Castle" i "Timeless" u kojoj je stala uz bok našeg Gorana Višnjića, a njihovim druženjima sa seta u nekoliko se navrata pohvalila na društvenim mrežama.

Ljubiteljima videoigara ostat će u sjećanju kao Tess iz popularne videoigrice "The Last of Us" kojoj je posudila glas, a ta joj je uloga prije 10 godina donijela veliku slavu.

