Poznati chef objavio rijetku fotografiju s roditeljima: 'Hvala vam što sam vaše dijete'

Poznati chef Ivan Pažanin sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli svoje druženje s kućnim ljubimcem, psom Pjerom, a pokazuje i kako se odmara i uživa. Ovoga puta, pak, objavio je fotografiju s roditeljima što rijetko čini. Pažanin na fotografiji je pozirao u zagrljaju s mamom i tatom u elegantnim kombinacijama, a otkrio je kako su se družili prilikom proslave njihove 40. godišnjice braka. Ivanova majka imala je na sebi crnu haljinu s detaljem u boji crvenog vina, a iste je boje bila i maramica koja viri iz sakoa Pažaninova oca.

- 40 godina čiste ljubavi. Hvala vam što sam vaše dijete – napisao je u opisu fotografije.

Inače, Chef ne objavljuje često fotografije s roditeljima, tako da je ova izazvala veliki interes. Brojni pratitelji čestitali su njegovim roditeljima okruglu obljetnicu u komentarima.

Podsjetimo, Ivan je nedavno otkrio kako je i dalje slobodan.

- Nema ljubavnog statusa. Radim i uživam. Doći će vrijeme i za to. Nadam se da ću jednog dana imati obitelj i djecu, zašto ne. Ako pitaš moje roditelje, oči će mi izvaditi da gdje su djeca. To je tako normalno u Dalmaciji - ispričao je za Slobodnu Dalmaciju te dodao da voli djecu, ali da su se vremena promijenila te da se sad puno putuje zbog posla te tako vrijeme brže prođe. Kazao je i da nikad u životu nije ovisio o nekome te da obavlja sve kućanske poslove i to mu nije nikakav problem.

