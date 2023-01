Zvijezda 90-ih danas ima 43 godine i neprepoznatljiva je, zbog teške ozljede vrištala je i tresla se te morala na 4 operacije

Pop zvijezda koja je šetala psa u ponedjeljak ujutro izgleda puno drukčije no što je izgledala kada je bila članica megapopularnog britanskog benda. Ikona 90-ih ponovno će se vratiti na pozornicu 25 godina nakon što je bend postao svjetski hit.

Pjevačica je snimljena prvi put nakon što su se pokrenule glasine o ponovnom okupljanju, no mnogi ju danas u ovakvom izdanju ne bi prepoznali.

Riječ je o Jo O'Meara, koja danas ima 43 godine, a s bendom S Club 7 bila je često na naslovnicama časopisa kao što su OK, Teen ili njemački Bravo koje su gutali tinejdžeri u Hrvatskoj.

Bila je mršavica koja je nosila kratke majice i hlače niskog struka kako bi pokazala ukrase na svom utreniranom trbuhu.

Foto: Youtube screenshot

Danas, potpuno opuštena u debelom pernatom kaputu i trenirci s veselim uzorkom, jako se razlikuje od one djevojke koju su mnogi zapamtili dok su se njene pjesme vrtjele na kanalima kao što su MTV i VIVA. Inače, svi članovi te grupe odlučili su se ponovno okupiti, na poziv Simona Fullera, bivšeg menadžera benda Spice Girls, koji je ovaj bend oformio kako bi s njima ponovno pokušao vratiti moć koju je izgubio nakon što su mu one dale otkaz.

Foto: Youtube screenshot

Kako bi se opet pojavila zajedno na pozornici, Fuller ih je sve osobno nazvao, a osim Jo, članovi benda su Rachel Stevens, 44, Tina Barrett, 46, Jon Lee, 40, Paul Cattermole, 45, Bradley McIntosh, 41, i Hannah Spearritt, 40.

Za vrijeme najveće slave benda u 2002. Jo je ozlijedila leđa, no iako su joj doktori rekli da mora na operaciju, ona je to odbila jer je bila na turneji. Prošle godine više nije mogla izdržati bolove, pa se ipak podvrgnula operacijama, išla je na njih čak četiri, a to je podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Posljednja operacija bila je u studenom, nakon što se usred noći probudila, te je vrištala i tresla se u agoniji. Sada kaže da redovito ide na fizioterapiju, no da je njena desna noga zauvijek oštećena.

Nakon što se bend raspao, Jo je rekla da nije imala nikakvih problema, no sada joj je jasno da je to bilo samo nešto što joj je moglo svaki čas stvoriti probleme.

