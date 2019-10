Poznate Hrvatice o iskustvima u taksiju: 'Htio je da trudna u potpeticama prošetam do njega'

Pjevačica Ida Prester, članica sastava Lollobrigida, u Zagrebu je nedavno doživjela neugodnu situaciju dok je tražila prijevoz za Beograd. Naime, putem jedne aplikacije našla je naočigled povoljan prijevoz, ali ispostavilo se da nije tako.

– Svaki tjedan putujem na relaciji Zagreb – Beograd. Znam već redove vožnji svih prijevoznih sredstava napamet. Aviona danas nema, vlak ide samo ujutro, sljedeći bus ide tek u 22, a ja popodne završavam posao i trebam do večeri stići djeci. Dosta vas preporučilo mi je tu aplikaciju – napisala je Ida na Facebooku objasnivši kako ju je vozač pokušao prevariti.

– Dotični Aleksandar prihvatio me za vožnju, piše cijena 78 kuna (10,5 eura). Maksimalno dvoje na stražnjem sjedalu, znači maksimalno četiri putnika u autu. Javlja mi porukom da nije 78 kuna, već 30 eura (!) jer “to oni samo tako pišu na sajtu”. Pitam koliko ljudi je u autu, odgovara: “Troje do četvero”. Stižem na mjesto dogovora, on u kafiću pije cugu “s drugom”, čekam ga 30 minuta. Stižemo pred auto, a tamo još četvero ljudi! Buraz je htio strpati nas 6 u staru Mazdu, troje na stražnjem sjedalu, a četvrtu curu među kofere. I to za honorar 5x30 = 150 eura! On kaže: “Morate se stisnuti”. Na stražnjem sjedalu dvoje stane knap, a dva krupnija muškarca i ja trebali bismo biti u sredini. Onda sam ja izvadila telefon da snimim situaciju, a lik me istjerao i bacio telefon na pod – opisala je situaciju Ida, čiji se status proširio Facebookom. Na kraju je stigla do Beograda, a dotični je vozač isključen s aplikacije.

Prije Ide i druge poznate Hrvatice na društvenim su mrežama prepričavale svoja loša iskustva s traženjem prijevoza. Ljetos je tako status Ljupke Gojić Mikić također izazvao dosta reakcija. Bivša je manekenka prenijela kako je njezina prijateljica iz Japana papreno platila vožnju u Zagrebu od Glavnog kolodvora do Knežije.

– Prvi put pustila sam je samu po najdražem gradu. Od Glavnog kolodvora do Knežije taksi je platila 140 kn! Mi smo sramota planeta Zemlje!”, napisala je Ljupka. Riječ je o vožnji koja inače stoji od 40 do 45 kuna za tu relaciju – napisala je Ljupka, a u komentaru su se javile i druge poznate Hrvatice.

– Poznato... Prvi put kad sam došla u Zagreb, vozio me cijelim Zagrebom (trebala sam od autobusnog kolodvora do Kvatrića) i naplatio 320 kuna – dodala je pjevačica Nika Antolos.

Glumica Jana Škrgulja, koju smo gledali u RTL-ovoj seriji “Pogrešan čovjek”, također je podijelila neugodno iskustvo s taksistima u Zagrebu.

– Poslala sam svoju studenticu samu od Esplanade do Kvatrića jer joj nije bilo dobro, a ja sam morala ostati s ostatkom grupe. 300 kuna – revoltirana je bila glumica.

Jedna od onih koja se često vozi taksijem je i voditeljica Nevena Rendeli Vejzović koja je i sama imala raznih iskustava.

– Bilo je svega – jedan je promašio adresu za nekoliko kućnih brojeva pa mi rekao da se prošećem do njega, a ja trudna u potpeticama. Kad sam zamolila da se vrati, samo mi je poklopio i otišao. Ima, naravno, i onih kojima se ja ispričavam, jer se vozim kratko i blizu, a ima i onih koji mi dijele zdravstvene i životne savjete – kaže nam Nevena i dodaje da joj je najčudnije iskustvo bilo kad ju je vozio stranac koji nije znao ni riječ hrvatskog, a znao je tek nešto malo engleskog. Nije imao pojma kamo je vozi, a nekako ju je uspio dovesti do adrese zahvaljujući navigaciji.

Pjevačica Alena Nezirević Anezi često se koristi aplikacijama za prijevoz putnika, a zanimljivo je da je češće vozačica koja nudi prijevoze. Ističe da joj je tako ekonomičnije i praktičnije, a vožnja često prođe u ugodnim razgovorima.

– Nude se razni prijevozi i putem Facebooka, ali korisnik toga bila sam kratko i ubrzo sam prešla na aplikaciju jer su često znali puno kasniti ili otkazati u zadnji čas pa čak i “uletavati” u inbox s: “Hoćemo na kavu?” umjesto da pitaju za vožnju. Aplikacija ipak nudi anonimnost, a ja imam poseban telefonski broj samo za nju. Međutim, ocjene nisu anonimne i njih niti možete sakriti, niti od njih pobjeći jer svatko je slobodan da vas nakon vožnje ocijeni, a to je ono što volim. Prije vožnje uvijek možete pregledati ocjene suputnika i tako saznati s kakvim suputnikom idete na putovanje. Ne mogu reći da sam ikada imala neugodna iskustva, dapače, bilo je puno urnebesno smiješnih vožnji, dobre energije, razmjene iskustava, ali i ozbiljnijih priča, a znalo se dogoditi i da nitko nije od volje pa prešutimo cijeli put – kaže Anezi, koja je vozeći se na takav način upoznala puno zanimljivih ljudi. Često je putem stajala i autostoperima.

– Jednom sam u automobil primila jednu Europljanku i Amerikanku s njihova dva psa, bile su beskućnice čija je baza u Španjolskoj. Htjele su u jedan skvot u Zagrebu. Bilo mi je zanimljivo slušati o tome koliko vole takav način života pa sam ih puno ispitivala jer sam htjela čuti, a i srušiti neke predrasude koje sam imala. Zanimljivo je bilo čuti da se hrane uglavnom odbačenom hranom koju nalaze u kontejnerima supermarketa i da im se u mnogim državama zabranjuje da je uzimaju pa ih čak i policija u tome ometa, dodale su da je to dobra i čista hrana i da je njima svakodnevica pričekati da je odbace. Rekle su mi da nikako ne žele djecu jer bi ona narušila njihov slobodan način života s obzirom na to da bi se zbog školovanja morale skrasiti u jednoj zemlji i postati kao većina ljudi, zaposliti se i sve što ide uz to. I svoje su pse sterilizirale zato da zbog štenaca ne zaostaju na jednom mjestu predugo. Objašnjavale su mi i kako održavaju higijenu, govorile o zdravstvenoj zaštiti, strahu kad stopiraju, jer ipak su žene itd. Promijenile su mi percepciju jer uistinu vole taj način života. Ljudi koji vole dolaziti u doticaj s nepoznatim i drukčijim ljudima na neki su način i sami drukčiji i žele stalno stjecati nova iskustva, ali i širiti spoznaje pomoću tuđih iskustava – kazala je Anezi.

Pjevačica Žanamari Perčić taksijem se vozi jedino u inozemstvu. No za taksiste u inozemstvu ima samo riječi hvale:

– Najbolje iskustvo bilo mi je kada smo bili u Egiptu. Svugdje smo išli s taksijem, imali smo jednog taksista kojeg smo uvijek zvali i bio je prelud. Automobil mu je izgledao kao space-shuttle, nije bio preskup, a ponašao se poput pravog turističkog vodiča. Najviše me fascinirala vožnja Egiptom u kojoj nema nikakvih pravila. Da je vozio netko drugi, umirali bismo od straha, a on je samouvjereno kršio sva moguća pravila vožnje – kazala je Žanamari, dodajući da su vani taksisti poput turističkih vodiča. Tako je i ona zahvaljujući lokalnom taksistu upoznala zanimljiva egipatska mjesta za izlaske za koja inače ne bi doznala od službenih vodiča.

Dobra iskustva s našim taksistima ima i pjevačica Ivana Kindl.

– Ja se često sprijateljim s taksistima tako da imam već nekoliko njih koji su mi na raspolaganju, znaju doći po mene i kad im nije smjena. Ekstrovertna sam i ako osjetim da osoba ima dobru vibru, odmah krenem u komunikaciju kao da se znamo sto godina. Često se dogodi da mi se vozači otvore i pričaju svoje životne priče i iskustva – kaže Ivana.