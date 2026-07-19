Udala se bivša Spajsica! Na intimno vjenčanje stigle sve članice grupe osim jedne

Melanie Chisholm (52), svijetu poznatija kao Mel C ili Sporty Spice, izrekla je sudbonosno "da" australskom modelu i scenaristu Chrisu Dingwallu, prenosi Daily Mail. Intimna i elegantna ceremonija održana je na luksuznom imanju The Country House u Cumbriji, raskošnoj georgijanskoj vili okruženoj prirodom koja je u vlasništvu njezinog dugogodišnjeg prijatelja, glumca Bena Forstera.

Velikom danu prisustvovale su i njezine kolegice iz benda, Geri Horner, Melanie Brown i Emma Bunton. Jedina koja je nedostajala bila je Victoria Beckham, koja sa suprugom Davidom boravi u SAD-u gdje Beckhamovi prate Svjetsko nogometno prvenstvo. Ipak, Posh Spice imala je ključnu ulogu - upravo je ona dizajnirala elegantnu bijelu vjenčanicu otvorenih leđa koju je mladenka nosila. Posebnu ulogu imala je i kći pjevačice, 17-godišnja Scarlett, koja je bila djeveruša.

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Ovo vjenčanje predstavlja velik preokret za pjevačicu, koja se godinama zaklinjala da brak nije za nju, nazivajući ga "zastarjelom idejom". Međutim, sve se promijenilo nakon što je u studenome 2023. preko aplikacije za slavne Raya upoznala Dingwalla. Kako je otkrila u jednom podcastu, na spoj ju je nagovorila prijateljica nakon prekida duge veze. Iako je ona bila u Londonu, a on u Sydneyju, odlučila je pružiti mu priliku jer je uskoro imala DJ turneju po Australiji. "Stol u restoranu bilo je teško dobiti pa sam pomislila: 'Ne mogu sada otkazati čovjeku.' I od tada smo zajedno", ispričala je Mel C.

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Ceremoniju je, prema pisanju britanskih medija, nakratko prekinuo i jedan bizaran, ali simpatičan trenutak. U trenutku dok je par izmjenjivao zavjete, stado krava s obližnje farme probilo se na imanje i dotrčalo prema gostima. Nakon početnog iznenađenja, situacija se brzo smirila i pretvorila u anegdotu koja će se zasigurno dugo prepričavati. Mel je ranije o partneru govorila samo biranim riječima. "Jako je opušten i zabavan. Imamo vrlo slične osobnosti i stilove života. Divno je moći uživati u životu koji imam s osobom koju volim", objasnila je pjevačica koja je pronašla sreću kad se najmanje nadala.

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*dijelom uz pomoć AI