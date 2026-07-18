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SJEĆATE LI GA SE?

FOTO Bio je pobjednik prvog hrvatskog reality showa, a onda se povukao iz javnosti: Danas bi ga samo rijetki prepoznali

Foto: Youtube Screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
18.07.2026.
u 20:20

Pobjeda ga je poslije dovela i do voditeljskih angažmana na malim ekranima Nakon što je odlučio raskinuti ugovor s Novom TV zbog nezadovoljstva uvjetima ugovora, prešao je na HRT, gdje je s Joškom Lokasom vodio "Upitnik", jedan od najpoznatijih kvizova s kraja 90-ih

Marin Tironi osvojio je mnoga srca gledatelja u prvom hrvatskom reality showu "Story Super Nova", što ga je dovelo do pobjede.  Oblivenom znojem, obasipan konfetima, u zagrljaju svog oca, izustio je: - Ne znam što bih rekao. Gledam sve ovo oko sebe i imam osjećaj da se to događa nekome drugom. Kao da sam ušao u tijelo slavne osobe te sam dva mjeseca i sam bio najveća zvijezda. Sretan sam, dakako! Posebno mi je drago zbog svih onih ljudi koji su stajali uz mene jer, čini mi se, pravda je napokon stupila na snagu i u Hrvatskoj.

Pobjeda ga je poslije dovela i do voditeljskih angažmana na malim ekranima Nakon što je odlučio raskinuti ugovor s Novom TV zbog nezadovoljstva uvjetima ugovora, prešao je na HRT, gdje je s Joškom Lokasom vodio "Upitnik", jedan od najpoznatijih kvizova s kraja 90-ih. Bio je voditelj na CMC televiziji, a nakon toga pobjegao je s televizije i posvetio se fotografiji kao fotoreporter.

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Tironi je, podsjetimo,  2003. godine glumio i u spotu za pjesmu Volim te pjevačice Paole Valić. Radnja spota prikazuje Marina kao flegmatičnog momka kojemu su najvažniji druženje s prijateljima, kartanje i pivo, dok Paola pokušava privući njegovu pozornost. Ljubav prema moru pokazuje brojnim fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama, a osim što je uspješan fotoreporter, Marin ljeti radi i kao skiper. Postao je otac 2010., ali o njegovu privatnom životu ne zna mnogo. 
Ključne riječi
TV televizija reality show Story Super Nova Marin Tironi showbiz

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