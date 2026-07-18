Kći legendarnog glumca prerezala je telefonsku žicu pa napala majku i šest puta je ubola škarama u ruku

Cleo Rose Elliott vodila je život iz snova. Kao kći glumačkih ikona Sama Elliotta i Katharine Ross, odrasla je pod svjetlima holivudskih reflektora. Zahvaljujući slavnim roditeljima, ljepoti i neospornom glazbenom talentu, Cleo je imala sve preduvjete za uspjeh. No, u 27. godini života, u trenutku nekontroliranog bijesa, napala je majku i šest puta je ubola škarama u ruku. Ross je tada zatražila zabranu pristupa, a činilo se da će ovaj nasilni incident nepovratno razoriti obitelj. Ipak, godine koje su uslijedile donijele su neočekivan obrat – majka i kći ponovno su se počele zajedno pojavljivati na crvenim tepisima.

Iako je Ross kćeri oprostila, glazbena karijera mlade manekenke i pjevačice nikada se nije oporavila. Njezini roditelji upoznali su se još 1969. na snimanju filma 'Butch Cassidy i Sundance Kid', no ljubav je planula tek 1978. tijekom suradnje na filmu 'The Legacy'. Vjenčali su se u svibnju 1984., a četiri mjeseca kasnije u Malibuu je rođena Cleo Rose.

Za razliku od roditelja, Cleo je odabrala glazbu. Školovala se na prestižnim studijima u Santa Monici, bavila se modelingom i studirala klasičnu operu. Godine 2008. objavila je album 'No More Lies', spoj talijanske opere i hard rock utjecaja poput Guns N' Rosesa. No, umjesto glazbenim uspjesima, naslovnice je punila obiteljskim nasiljem. Sudski dokumenti otkrili su potresne detalje: Ross je tvrdila da ju je kći godinama emocionalno zlostavljala, što je kulminiralo 2. ožujka 2011. kada joj je Cleo prijetila smrću, prerezala telefonsku žicu i fizički je napala.

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Motivi ovog brutalnog napada do danas su ostali nejasni. Iako je sud prvotno odredio zabranu pristupa, postupak je obustavljen jer se ni majka ni kći nisu pojavile na ročištu. Ubrzo nakon toga, Ross je izjavila da rade na svom odnosu. U posljednjem desetljeću Cleo se povukla iz javnosti, no povremena pojavljivanja s ocem na dodjelama Oscara i zajednički intervjui sugeriraju da su rane zacijelile. Unatoč ožiljcima iz prošlosti, čini se da je obitelj Elliott danas bliskija nego ikad.