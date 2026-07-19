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DOGAĐAJ NA OTVORENOM

VIDEO Zbog tuče prekinut koncert svjetske zvijezde, među 80.000 ljudi ima i ozlijeđenih

Foto: X screenshot
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Autori: Vecernji.hr , Hina
19.07.2026.
u 09:26

Nekoliko posjetitelja koncerta je pogođeno u glavu ledenim kuglama, javile su agencije citirajući vatrogasnu postrojbu. Pružena im je hitna medicinska pomoć. Nije odmah bilo poznato hoće li se koncert Bad Bunnyja ponovo održati

Koncert portorikanskog pjevača Bad Bunnyja u Milanu je prekinut u subotu navečer nakon što je tuča prisilila 80.000 ljudi da napuste događaj na otvorenom, objavile su talijanske novinske agencije ANSA i Adnkronos. Nekoliko posjetitelja koncerta je pogođeno u glavu ledenim kuglama, javile su agencije citirajući vatrogasnu postrojbu. Pružena im je hitna medicinska pomoć. Nije odmah bilo poznato hoće li se koncert ponovo održati.

Bad Bunny, koji je na europskoj turneji do 22. srpnja, u veljači je bio glavna zvijezda na poluvremenu Super Bowla sa svojim nastupom na španjolskom jeziku i s reggaeton ritmovima. Tridesetdvogodišnji umjetnik lansirao je reggaeton i latino trap na vrh globalne pop scene.

Njegov album "Debi Tirar Mas Fotos" snažno naglašava tradicionalne portorikanske ritmove (salsa, bomba, plena itd.) i evocira kolonizaciju njegovog rodnog otoka, koji je pod jurisdikcijom SAD-a od 1898., prenoseći društveno-političku poruku u izrazito plesnom stilu.

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Ključne riječi
Bad Bunny tuča Milano koncert showbiz

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