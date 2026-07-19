VIDEO Zbog tuče prekinut koncert svjetske zvijezde, među 80.000 ljudi ima i ozlijeđenih

Koncert portorikanskog pjevača Bad Bunnyja u Milanu je prekinut u subotu navečer nakon što je tuča prisilila 80.000 ljudi da napuste događaj na otvorenom, objavile su talijanske novinske agencije ANSA i Adnkronos. Nekoliko posjetitelja koncerta je pogođeno u glavu ledenim kuglama, javile su agencije citirajući vatrogasnu postrojbu. Pružena im je hitna medicinska pomoć. Nije odmah bilo poznato hoće li se koncert ponovo održati.

Bad Bunny, koji je na europskoj turneji do 22. srpnja, u veljači je bio glavna zvijezda na poluvremenu Super Bowla sa svojim nastupom na španjolskom jeziku i s reggaeton ritmovima. Tridesetdvogodišnji umjetnik lansirao je reggaeton i latino trap na vrh globalne pop scene.

🚨Cancelado el concierto de Bad Bunny debido a una fuerte tormenta en Milán. ⛈️🇮🇹 pic.twitter.com/HP5kFpqgxm — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) July 18, 2026

AVISO ⛈️

Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia 🇮🇹



Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.



Créditos 📹… pic.twitter.com/qzHjXAGSK0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 19, 2026

Njegov album "Debi Tirar Mas Fotos" snažno naglašava tradicionalne portorikanske ritmove (salsa, bomba, plena itd.) i evocira kolonizaciju njegovog rodnog otoka, koji je pod jurisdikcijom SAD-a od 1898., prenoseći društveno-političku poruku u izrazito plesnom stilu.

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