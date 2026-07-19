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ODMOR ZA PAMĆENJE

Slavna voditeljica oduševljena Hrvatskom, objavila niz fotografija: 'Prekrasna zemlja'

Foto: Instagram
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
19.07.2026.
u 10:21

U društvu bliskih prijatelja, među kojima se našla i slavna glumica Brooke Shields, Handler je istraživala ljepote Dalmacije, a najviše vremena provela je na Hvaru

Jedno od najpoznatijih lica američke stand-up scene, komičarka i voditeljica Chelsea Handler, za svoj je ljetni odmor odabrala hrvatsku obalu. Dojmove s putovanja, koje je opisala kao nevjerojatno, podijelila je sa svojim milijunima pratitelja na Instagramu.

- Hrvatska je bila prekrasna. Na ovom putovanju stvorili smo vlastitog Jamesa Bonda, što možete vidjeti na desetoj fotografiji. Jako sam zahvalna na prilici da idem na ovakva pustolovna i nevjerojatna putovanja. Uvijek upoznam nove prijatelje, puno se smijem, uživam u piću i na kratko zaboravim na stvarni život. Uskoro se vraćam kući nastaviti sa svakodnevicom, ali ovakav odmor mi je zaista trebao - napisala je na društvenoj mreži Handler.

U društvu bliskih prijatelja, među kojima se našla i slavna glumica Brooke Shields, Handler je istraživala ljepote Dalmacije, a najviše vremena provela je na Hvaru. Njezini pratitelji imali su priliku vidjeti kako uživa u vožnji jet-skijem, opušta se na brodu i pozira u slikovitim kamenim uličicama. Posebnu je pažnju privukla fotografija s jedinstvenog ručka u prirodi, gdje su stolovi postavljeni izravno u potok podno slapova, za koje se pretpostavlja da se radi o Nacionalnom parku Krka.

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Njezina objava, koja predstavlja izvanrednu promociju za hrvatski turizam, prikupila je preko 20.000 lajkova i brojne komentare oduševljenih pratitelja, osobito onih iz Hrvatske koji su joj zahvalili na lijepim riječima.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Chelsea Handler voditeljica Hvar Hrvatska showbiz

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