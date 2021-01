Poznat je uzrok smrti legendarne glumice koja se za život borila do samog kraja

Glumica Tanya Roberts koja je životnu bitku izgubila u ponedjeljak, preminula je u 65. godini života od infekcije urinarnog trakta, stoji u priopćenju njezinog glasnogovornika. Njezin partner Lance O'Brien također je potvrdio uzrok i okolnosti njezine smrti, o kojoj su mediji pogrešno izvijestili u nedjelju nakon što je tu informaciju objavio njezin medijski predstavnik.

- Dok sam je držao u posljednjim trenucima, otvorila je oči. Posljednji put uspio sam vidjeti njezine lijepe oči. Tanya je imala najljepše oči - kazao je suprug glumice, stoji u priopćenju koje su u nedjelju svim medijima poslali on i njezin glasnogovornik Mike Pingel. Za vrijeme intervjua povodom glumičine smrti Lance je primio poziv na telefon iz bolnice, te su mu doktori potvrdili da njegova supruga zapravo nije mrtva, već u kritičnom stanju na odjelu za intenzivnu njegu.

Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL LOS ANGELES - FEB 26: Tanya Roberts at the 27th Annual Night of 100 Stars Oscar Viewing Gala at the Beverly Hilton Hotel on February 26, 2017 in Beverly Hills, CA /IPA/PIXSELLPhoto: IPA/PIXSELL

Nakon netočne vijesti o Tanyinoj smrti, od nje su se brzo počele opraštati i kolege iz serije 'Lude 70-e' u kojoj je glumila Donninu majku Midge. Glumac Topher Grace i glumica Debra Jo Rupp posvetili su joj emotivne objave ispod kojih je njihov kolega glumac Ashton Kutcher poručio da je glumica ipak živa, ali nažalost je izgubila bitku za život dan kasnije.