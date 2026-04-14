JEZIVO ISKUSTVO

Pjevačica završila u bolnici zbog simptoma kojeg je primijetila njezina kći: 'Nikada u životu nisam bila tako prestravljena'

14.04.2026.
u 11:11

Sve je počelo kada je njezina 19-godišnja kći primijetila da se Kerry Katona ne može pravilno nasmijati dok su u Londonu gledale kazališnu predstavu njezine najstarije kćeri, 24-godišnje Molly

Kerry Katona proživjela je pravu dramu i strahovala za vlastiti život nakon što je hitno prebačena u bolnicu zbog sumnje na moždani udar. Bivša zvijezda grupe Atomic Kitten, koja ima 45 godina, priznala je da nikada nije bila toliko uplašena. Sve je počelo kada je njezina 19-godišnja kći Heidi primijetila da se Kerry ne može pravilno nasmijati dok su u Londonu gledale kazališnu predstavu njezine najstarije kćeri, 24-godišnje Molly. Kerry je otkrila kako je usred izvedbe, tijekom odlaska u toalet, i sama primijetila da joj je lice ukočeno.

Govoreći prvi put o ovom zastrašujućem iskustvu za The Mirror, Kerry se prisjetila: "Heidi me pitala: "Mama, što ti je s licem?" Uhvatila me panika. Diskretno sam izašla, otišla u hotel i tražila liječnika. Rekla sam osoblju da nešto nije u redu." Kako su joj u hotelu rekli da će liječnika čekati četiri sata, taksijem se uputila u bolnicu St Thomas'. "Tamo su mi rekli da situaciju tretiraju kao moždani udar te su me pod rotirkama prebacili u bolnicu King’s College. Dok su mi pregledavali oči, stanje s licem i govorom postajalo je sve gore. Do prije sat vremena gledala sam Molly u predstavi, a sada me liječe od moždanog udara. Koji vrag? To samo pokazuje koliko se stvari brzo mogu promijeniti", ispričala je.

Moždani udar je hitno stanje koje nastaje zbog prekida dotoka krvi u mozak ili puknuća krvne žile, što uzrokuje odumiranje moždanih stanica i zahtijeva trenutnu pomoć kako bi se spriječile trajne posljedice ili smrt. Prestrašena Kerry poslala je poruku svojoj djeci, Molly, Lilly, Heidi, Maxu i Dylan-Jorgeu, strahujući da im se više nikada neće moći obratiti. "Jako me pogodilo. Svima sam napisala da ih volim. Nikada u životu nisam bila tako prestravljena", dodala je.

Nakon brojnih pretraga i CT-a, liječnici su isključili moždani udar. Ipak, nalazi su pokazali da je zbog stresa došlo do neurološkog zastoja. "Postoji dio mozga koji je u svojevrsnom kvaru i zbog stresa ne šalje signale mom licu", objasnila je Kerry. Primijetila je da joj govor zvuči drugačije nego u glavi te osjeća probadajuću bol. Planira krenuti na govornu terapiju i vježbe za lice, a liječnici je uvjeravaju da će se funkcije vratiti, iako priznaje da je i dalje hvata panika.

Velika Britanija pjevačica kerry katona Atomic Kitten showbiz

