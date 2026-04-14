Žena, majka, kraljica! Jelena Rozga najavila posebno izenađenje za obožavatelje

Godina u kojoj Jelena Rozga obilježava impresivnih 30 godina karijere donosi i posebno iznenađenje za publiku – pjesma “Bižuterija”, koja je obilježila jednu eru i postala prekretnica njezine samostalne karijere, dobit će svoj službeni spot.

Iako je od objave pjesme prošlo 15 godina, Bižuterija i danas živi jednako snažno kao i prvog dana. Generacije su je prigrlile kao svoju, a stihovi su s vremenom postali dio svakodnevice. Bižuterija nam uskoro dolazi u osvježenom izdanju koje donosi novu dimenziju već dobro poznatoj emociji. naime, od samog početka “Bižuterija” je više od pjesme – postala je simbol, stav i poruka. Upravo iz nje izrasla je i kultna fraza “žena, majka, kraljica”, koja je s godinama prerasla u svojevrsnu himnu žena.

Ovim projektom Jelena svojoj publici vraća ljubav koju prima već tri desetljeća – kao poklon svima koji su uz nju od prvog dana, ali i onima koji su tek otkrili njezinu glazbu. Video spot za pjesmu “Bižuterija” nastao je uz podršku Nestlé Familia HIT by Forneri.

„Ponekad se neke pjesme vrate na način koji ni sam ne očekuješ. Bižuterija je jedna od njih. Ovaj put dobila je novo lice i novu energiju, a ja sam joj samo dopustila da ispriča svoje sljedeće poglavlje",izjavila je Jelena." Premijera spota za pjesmu "Bižuterija" bit će objavljena na Jeleninom službenom YouTube kanalu 24.4.2026. u 12 sati.