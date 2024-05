Potresno i šokantno: Bolnica roditeljima bebu nikada nije pokazala, a nisu dobili niti tijelo kako bi ga pokopali

Labirint // HRT - pet ruža

Neke televizijske priloge sa zanimanjem pogledamo, a onda ih nakon duljeg ili kraćeg vremena zaboravimo, neki nas nasmiju, rastuže, razdragaju ili razljute, no samo od rijetkih - potpuno zanijemimo. No upravo je takav onaj novinarke i urednice Jagode Bastalić koji je pod naslovom "Buđenje" u "Labirintu" HRT-a emitiran u povodu prve godišnjice tragedije u beogradskoj Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Tog 3. svibnja 2023. godine godine 13-godišnjak je iz vatrenog oružja usmrtio devetero svojih kolega i školskog zaštitara. Među poginulima je i bila i 11-godišnja Ana Božović, čiji su roditelji prvi put u javnosti progovorili upravo ispred kamera HRT-a. U listopadu prošle godine objavljen je, naime, dokumentarni serijal "3.5.2023.", koji je prikazan u dvije epizode u emisiji "Labirint", a u njima su svoju priču ispričali Ninela Radičević i Ivan Božović. Za taj je rad Bastalić prošlog tjedna dobila i nagradu HND-a Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo uz obrazloženje da je novinarka "opravdala povjerenje ponajprije roditelja, ali i drugih sudionika, te odgovornim novinarstvom ovu tragičnu priču donijela bez trunke senzacionalizma i tabloidizacije. Ispričan bez novinarskog teksta, isključivo kroz izjave sudionika, serijal je školski primjer odgovornog novinarstva i putokaz kako o tragičnim događajima poput onoga u beogradskoj osnovnoj školi treba izvještavati". I zaista, riječ je o jednom od najboljih novinarskih djela koji su zadnjih godina objavljeni, koje je u stanju gledatelje potresti do te mjere da preispitaju sve što znaju i osjećaju…

Tim je više pohvalno što priča nije stala samo na tom seriju, nego je prošlog tjedna objavljen i novi prilog, godinu dana od tragedije. Poslana je tako poruka da je riječ o temi koja se ne smije zaboraviti i koja ne smije stati samo na jednom prilogu. Zato su sada isti sugovornici ponovno veoma emotivno govorili o danu kada su izgubili kćerku, ali i o tijeku suđenja i zbivanjima u Srbiji nakon masakra. Novi se prilog tako tematski odlično naslanja na prvotni, nagrađeni serijal koji je čak u Srbiji pokrenuo glasne rasprave, s obzirom na to da su jedni od roditelja žrtava prvi put prekinuli šutnju upravo na HRT-u, a ne na RTS-u.

Godina bola // UNA TV - četiri ruže

Dok je srpski javni servis i dalje na meti kritika zbog mlakog praćenja beogradske tragedije, još jedan odličan dokumentarni serijal objavljen u povodu prve obljetnice masakra. UNA TV, odnosno novinarka Jovana Maletić, stoji iza četverodijelnog serijala u kojem je svaka od epizoda posvećena jednoj ubijenoj osobi, učenicima Adriani Dukić, Angelini Aćimović, Andriji Čikiću te zaštitaru Draganu Vlahoviću. Epizode su nešto manje orijentirane na teme kao što su tijek suđenja ili reakcije u javnosti, a više se bave žrtvama osobno. Uz mnoštvo fotografija, videa i uspomena, o stradalima govore roditelji, obitelj i prijatelji, a scene poput i dalje netaknutih spavaćih soba, radnih stolova s još otvorenim udžbenicima i zadaćama koje tek trebaju biti dovršene, ali nikad neće, uistinu paraju srce u punom smislu te riječi.

Gdje je Sara // CIN - četiri ruže

Potresan, šokantan, emotivan, uznemirujući… Svi ti opisi vrijede za još jedan dokumentarni film koji je ovih dana uzdrmao regiju - "Gdje je Sara?" Objavio ga je Centar za istraživačko novinarstvo, autorski je rad Jelene Jevtić i producenta Mubareka Asanija, a gleda se širom razrogačenih očiju uz samo jedan komentar - je li tako nešto moguće? Film, naime prati Sarinu majku Aleksandru Blagojević i oca Miloša Kuprešanina, koji od 2018. bezuspješno traže informacije svojoj tek rođenoj bebi. Beba ovo dvoje roditelja iz Banja Luke je, navodno, umrla nedugo nakon poroda, no nitko je nikada nije vidio. Bolnica roditeljima bebu nikada nije pokazala ni živu niti mrtvu, a nisu dobili niti tijelo kako bi ga pokopali. Navodno je pokop odradila bolnica (iz nejasnog razloga zašto bi to učinila), no u grobu u kojem bi trebala ležati Sara, ekshumacijom je utvrđeno da njezinog tijela nema. Dijete rođeno 2018. samo je nestalo, za što već gotovo šest godina apsolutno nitko nije odgovarao, a roditelji i dalje čekaju odgovore. Iako je "šokantno" primjer koji se često neopravdano lijepi uz sve i svašta, ovo uistinu jest šokantno.

The Program: Cons, Cults and Kidnapping // Netflix - tri ruže

Cijela paleta uznemirujućih, "true crime" dokumentaraca iz raznih zemalja može se pronaći pak na streaming platformi Netflix, s obzirom da je riječ o jednom od trenutno najpopularnijih žanrova. U najgledanije se u posljednjih tjedana ubraja onaj o školi za problematične tinejdžere u američkom Ivy Ridgeu. Priča o tome kako su mladi bili sustavno zlostavljani, pod krinkom odgoja, ledi krv u žilama.

