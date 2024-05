Tajči nakon 34 godine opet odjenula haljinu koju je nosila na Euroviziji, pogledajte kako joj danas pristaje

Pjevačica Tatjana Matejaš Cameron, poznatija kao Tajči, na Instagramu je objavila zanimljive fotke. Naime, Tajči koja je 1990. predstavljala je Jugoslaviju na 35. Euroviziji u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu nosila je na nastupu danas mnogima dobro poznatu ružičastu mini haljinu sa šarenim kamenčićima. Tada je završila na sedmom mjestu s pjesmom 'Hajde da ludujemo', a sada je, 34 godine kasnije pokazala kako joj pristaje ta ista haljina.

Foto: Instagram

"Ista haljina 34 godina kasnije. Odlično je izdržala!" napisala je Tajči, koja je dodala da je haljinu isprobala samo zbog zabave. Cameron je inače otputovala u Švedsku i tamo će nastupati za fanove u jednom klubu.

Podsjetimo, ranije je u HRT-ovoj emisiji ''Kod nas doma'' progovorila o tome kako su joj za vrijeme najveće slave govorili da je debela. Tajči je dala savjet mladima kako da se suoče s ''body shamingom''.

– Strašan je pritisak, ja imam tri sina koja su također doživjela pritisak jer ne odgovaraju tim nekim muškim standardima. Za 30. godišnjicu 'Hajde da ludujemo' izvukla sam narančastu haljinicu i gledam kako sam bila tanka, mršava, a kako su mi u to doba govorili: ''Kak' si debela, daj noge, trbuh'', a ja gledam i vidim – nema me. Na tome treba raditi i trebamo osvijestiti što je ''body shaming'' i kako voljeti svoje tijelo, svaku boru, sve takvo kakvo jest – rekla je pjevačica u emisiji.

Otkrila je i zašto se odlučila preseliti u Ameriku, gdje se udala i dobila djecu, te zašto je na kraju odabrala anonimnost.

– Jako je teško ljudima to shvatiti, J. Lo ima sve asistente, ja to nisam imala, nekakvog ''wellness coacha''. Kreativna energija sama po sebi daje život i ispunjava te, ali s druge strane, moraš se odmoriti. Ta intenzivnost dođe do granice da čovjek pukne, a ja sam bila tako mlada. Intenzivna slava bila je posebna vrsta te popularnosti – izjavila je.

