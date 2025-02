Posljednje ulaznice u prodaji! Ne propustite simfonijski-rock spektakl u Lisinskom

Uz Zagrebačku filharmoniju, jednu od vodećih glazbenih institucija u Hrvatskoj, poznatu po svojoj svestranosti u izvođenju različitih žanrova, ovaj koncert jamči nezaboravan doživljaj. Filharmonija je surađivala s mnogim glazbenim velikanima, a posebno se ističe koncertna suradnja s frontmanom Iron Maidena, Bruceom Dickinsonom. Ovoga puta donosi spektakularne simfonijske aranžmane najvećih hitova bendova koji su obilježili povijest rocka i heavy metala, uključujući Queen, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Whitesnake, Metallicu, Scorpions, Van Halen i Europe – izvedbe koje će vas ostaviti bez daha.

Koncert pruža jedinstveno iskustvo koje na poseban način oživljava svjetski poznata glazbena djela, stvarajući nevjerojatnu atmosferu i ambijent za publiku. Otkako je njemački dirigent Friedemann Riehle ostvario spektakularan debi u Bečkoj Operi, ovaj glazbeni spektakl nastavio je osvajati publiku diljem Europe, gostujući na prestižnim pozornicama i u renomiranim dvoranama.

- Publika može očekivati neke od najboljih rock pjesama u prekrasnim orkestracijama, uz fantastične vokaliste, bubnjara koji je svirao s Frankom Zappom te gitarista koji je bio finalist svjetskog natjecanja za gitarista godine, a naravno i Zagrebačku filharmoniju – ukratko je najavio dirigent za Večernji list.

Na pozornici će se naći talentirana mlada talijanska pjevačica nevjerojatna raspona glasa Giusy Ferrigno, svestrana pjevačica češko-danskih korijena Sabina Olijve, koja je surađivala s rock legendama kao što su Joe Lynn Turner, Ronnie Romero i Jeff Scott Soto te pjevač Giacomo Voli, koji je karijeru započeo sudjelovanjem u talijanskom The Voiceu, gdje je 2014. godine stigao do finala, a danas nastupa i kao pjevač dobro poznatog talijanskog symphonic power metal banda Rhapsody Of Fire. Spomenuti bubnjar koji je svirao sa Zappom jest František Hönig, a taj nastup dogodio se 1991. godine kada je František bio član češkog rock benda Pražský Výběr, a povod za svirku bio je odlazak sovjetske vojske iz tadašnje Čehoslovačke. Inače, bio je to vjerojatno posljednji Zappin javni nastup, a snimka nastupa i danas se može pronaći na YouTubeu.

Ne propustite jedinstvenu priliku za uživanje u nezaboravnom spoju rocka i simfonije – 26. veljače 2025. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog s početkom u 20 sati. Ulaznice nabavite na vrijeme putem sustava Entrio.hr, Ulaznice.hr ili na blagajnama Zagrebačke filhramonije!

