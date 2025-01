Friedemanna Riehle: Pokušat ću naučiti nekoliko riječi na hrvatskom jeziku kako bih pozdravio publiku, i već sam nervozan

Jedan od najboljih simfonijskih rock projekata ponovno dolazi u Lisinski, vijest je to koja posljednjih tjedana privlači brojne obožavatelje glazbe. Glazbeni spektakl "Rock The Opera" nakon tri godine ponovno dolazi u Hrvatsku, a ovoga puta imaju potpuno novi repertoar ponajvećih rock pjesama svih vremena, koje će izvesti Zagrebačka filharmonija i vrhunski bend pod dirigentskom palicom Friedemanna Riehlea, jednog od najpoznatijih dirigenta u svijetu simfonijskog rocka, koji je surađivao i s legendarnim pjevačem Deep Purplea Ianom Gillanom. Upravo tim povodom s Riehleom smo razgovarali te nam je otkrio što nas sve očekuje 26. veljače u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu.

– Publika može očekivati neke od najboljih rock pjesama u prekrasnim orkestracijama, uz fantastične vokaliste, bubnjara koji je svirao s Frankom Zappom te gitarista koji je bio finalist svjetskog natjecanja za gitarista godine, a naravno i Zagrebačku filharmoniju – ukratko je najavio dirigent za početak. Da pojasnimo, na pozornici će se naći talentirana mlada talijanska pjevačica nevjerojatna raspona glasa Giusy Ferrigno, svestrana pjevačica češko-danskih korijena Sabina Olijve, koja je surađivala s rock legendama kao što su Joe Lynn Turner, Ronnie Romero i Jeff Scott Soto te pjevač Giacomo Voli, koji je karijeru započeo sudjelovanjem u talijanskom The Voiceu, gdje je 2014. godine stigao do finala, a danas nastupa i kao pjevač dobro poznatog talijanskog symphonic power metal banda Rhapsody Of Fire. Spomenuti bubnjar koji je svirao sa Zappom jest František Hönig, a taj nastup dogodio se 1991. godine kada je František bio član češkog rock benda Pražský Výběr, a povod za svirku bio je odlazak sovjetske vojske iz tadašnje Čehoslovačke. Inače, bio je to vjerojatno posljednji Zappin javni nastup, a snimka nastupa i danas se može pronaći na YouTubeu. Trebamo pojasniti i da je gitarist kojeg dirigent spominje Jiri Rambousek. Ne smijemo zaboraviti istaknuti i nastup Zagrebačke filharmonije, jedne od najboljih glazbenih institucija u Hrvatskoj, koja je poznata po svojoj svestranosti u izvođenju različitih glazbenih žanrova. Filharmonija je već surađivala s mnogim velikim zvijezdama od kojih se posebno ističe koncertna suradnja s frontmanom Iron Maidena, Bruceom Dickinsonom.

Ovi glazbenici u zagrebački Lisinski donijet će najpoznatije hitove bendova koji su obilježili povijest rocka i heavy metala kao što su Queen, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Whitesnake, Metallica, Scorpions, Van Halen i Europe u simfonijskim aranžmanima, a na set listi naći će se pjesme: "Don't Stop Me Now", "A Kind of Magic", "Under Pressure", "Thunderstruck", "Comfortably Numb", "Echoes", "Wind of Change", "Highway Star" i brojne druge. Dirigenta pitamo i ima li osobnog favorita na popisu, a dobivamo vrlo diplomatski odgovor. – Vrlo teško pitanje – sve odabrane pjesme su zaista odlične – kaže Riehle, koji ističe i da za zagrebački nastup priprema nešto posebno.

– Pokušat ću naučiti nekoliko riječi na hrvatskom jeziku kako bih pozdravio publiku, i već sam nervozan. Poželite mi sreću, trebat će mi! – otkriva nam dirigent koji "Rock The Operu" svakoga kolovoza izvodi u Bečkoj državnoj operi, tijekom sezone u Berlinskoj filharmoniji i u mnogim drugim europskim koncertnim dvoranama. Zbog toga smo ga pitali i gdje nastavljaju nakon Zagreba. Rim, Torino, Helsinki, Pariz, Berlin, Hamburg, Frankfurt... To su samo neki od gradova koje nam je naveo, a time otkrio i da se Zagreb nalazi na tom vrlo posebnom popisu. Ovaj veliki dirigent suosnivač je Praške filharmonije, dirigirao je simfonijskim orkestrom na 11 koncerata s jednim od najvećih rock vokala svih vremena Ianom Gillanom pa ga pitamo i kako je došlo do koncerata "Rock The Opera".

– Sa simfonijskim orkestrima već dugi niz godina sviramo više-manje iste skladbe. Pomislio sam da bismo katkada trebali svirati nešto novo te da se snaga i atmosfera koju orkestar može proizvesti savršeno uklapaju u mnoge klasične rock pjesme – otkrio je pa nastavio: – Moj prvi simfonijski rock koncert dirigirao sam 2001. godine u Smetaninoj dvorani u Pragu pod drugim imenom. S imenom "Rock The Opera" prvi smo koncert održali u kolovozu 2015., kada smo prvi put svirali u Bečkoj državnoj operi. Ukupno smo do sada održali oko 130 koncerata. Zanimalo nas je i koliko traje priprema jednog ovakvog nastupa. – Za vokaliste jako dugo. Uz dobro pripremljene note i iskusnog dirigenta, orkestar može odsvirati ovaj program uz dvije probe i generalnu probu sa zvučnom provjerom – istaknuo je Riehle te otkrio i da mu je najdraži dio izvedbe početak drugog dijela.

– Kada se riječi i tempo mijenjaju iz "Tonight" u "Cause I'm having a good time..." (Queen – "Don't Stop Me Now"). To obično publiku pretvori u nezaustavljivo oduševljenu gomilu – istaknuo je dirigent koji djeluje u Pragu te koji je osim s Gillanom surađivao i s Alannah Myles, Joeom Lynnom Turnerom i Jeffom Scottom Sotom, a priznao nam je da mu je najzahtjevnije bilo raditi s osobama iz svijeta klasične glazbe. – Najkompliciranije osobe zapravo su dolazile iz svijeta klasične glazbe – čini mi se da su rock glazbenici mnogo opušteniji. Barem oni s kojima sam do sada radio – pojasnio je dirigent, kojeg smo pitali i je potrebna posebna priprema s obzirom na to da ovoga puta nastupa sa Zagrebačkom filharmonijom, a ne s Praškom, s kojom najčešće radi.

– Izvodio sam slične programe s više od 30 različitih orkestara između Islanda i Istanbula. Sa Zagrebačkom filharmonijom već smo održali nekoliko koncerata u Zagrebu i drugim gradovima u Hrvatskoj. To olakšava suradnju – kazao je Friedemann Riehle, koji u Zagreb dolazi u sklopu Večernjakove Ružione, koncertne i medijske platforma koja za cilj ima predstaviti kvalitetnu glazbu i muzičare koji su za sva vremena obilježili glazbenu scenu ili tek ispisuju stranice nove glazbene povijesti.