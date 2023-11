Posljednja pjesma The Beatlesa plasirana je uz spot Petera Jacksona

„Now and Then”, posljednja pjesma koju su snimila sva četiri člana The Beatlesa, službeno je plasirana u svom finalnom obliku i u pratnji glazbenog spota redatelja Petera Jacksona! Pjesma također stiže s kratkim dokumentarnim filmom, „Now And Then – The Last Beatles Song” iza kojeg stoji Oliver Murray. Video je svoju premijeru imao 1. studenog, a sadrži ekskluzivne snimke nastale na studijskim sesijama, kao i komentare članova benda i njima bliskih osoba.Upravo plasirana "posljednja pjesma The Beatlesa" inicijalno je bila demo snimka Johna Lennona, snimljena 1979. godine, a koju je Yoko Ono tijekom devedesetih otkrila preostalim članovima.

U to su vrijeme Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison pokušali dovršiti pjesmu uz produkcijsku pomoć Jeffa Lynnea, ali su naposljetku odustali od projekta zbog glasnog zujanja na Lennonovoj izvornoj snimci. Iako je pjesma imala posebno sentimentalno značenje za McCartneyja, dijelom zato što su posljednje riječi koje mu je Lennon uputio „Sjeti me se s vremena na vrijeme, stari prijatelju”, njezin izlazak bio je odgođen do daljnjega.



Kada je slavni redatelj Peter Jackson započeo raditi na dokumentarcu iz 2021. godine, „The Beatles: Get Back”, njegov tim upotrijebio je AI tehnologiju uz čiju je pomoć uspio izolirati određene kanale unutar miksa, što je otvorilo mogućnost uklanjanja zujanja s Lennonove tadašnje demo snimke. McCartney i Starr vratili su se u studio i završili pjesmu četiri desetljeća nakon njenog nastanka, kombinirajući demo snimku s modernim snimkama, materijalom nastalim na sesijama u devedesetima i sampleovima iz proslavljenih pjesama Beatlesa, „Here, There and Everywhere”, „Eleanor Rigby ” i „Because”.



Izdanje koje danas slušamo je, kako kaže McCartney, je prava pjesma The Beatlesa - sadrži doprinose sva četiri člana. Pjesma dolazi i uz spot u režiji Petera Jacksona koji je predstavljen danas (3. studenog) u 14 sati: „Now and Then” dostupna je na svim glazbenim servisima, a bit će dostupna i u fizičkim formatima kao dvostruka A strana s prvim singlom Beatlesa, „Love Me Do” iz 1962. godine.