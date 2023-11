Rijetko u javnosti viđamo našu pjevačicu nakon raspada hit grupe iz '90-ih, okrenula se vjeri

Koncert u sjećanje na Tomislava Ivčića pod nazivom "Tomislav Ivčić - 30 godina nakon"održan je u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Na koncertu su pjevali brojni domaći glazbenici kao što su Jacques Houdek, Mladen Grdović, Boris Novković, Jasna Zlokić i mnogi drugi, a počast je Ivčiću odala i Ivana Husar Mlinac koju nemam prilike često vidjeti u javnosti otkako se raspala grupa Divas. Ivana se kao i njena sestra Marija Husar Rimac okrenula vjeri, a danas s Martinom Tomčić drži školu pjevanja Husar&Tomčić. Često je gost i na duhovnim glazbenim koncertima kao što je 'Progledaj srcem'.

Iako više ne pjeva s njom u grupi 'Divas' ostala je bliska sa svojom sestrom Marijom. O odnosu su govorile ranije.

''Bratići se super slažu, dobra je razlika. Moja djeca sad su već velika i samostalna tako da u njima vide svoje uzore i moram priznati da su dobri babysitteri, jako se vole družiti sa svojim mlađim bratićima, to je uvijek opće veselje kad smo zajedno tako da je to zasad lijepo druženje i lijepi su to odnosi'' kazala je Ivana Husar jednom prilikom te dodala da imaju male probleme s uzrastima jer se Ivanini sinovi Andrej i Toma baš ne žele družiti.

"Malo imamo probleme s uzrastima, miješana nam je skupina pa ne znam kako bi to funkcioniralo ,ali tko zna. Možda se okupe, ne znam, u nekom sportu ili nekoj disciplini gdje to neće biti važno", prokomentirala je situaciju i nastavila:

''Zapravo su jako slični meni i Mariji kada smo bile u toj dobi, stalno se svađaju. Tako da moj i Marijin odnos nije uvijek bio idiličan, imale smo mi svoje faze zbližavanja, svoje faze svađanja, ali ja mislim da je to potpuno normalno i zdravo, ali ja se stvarno nadam da će jednog dana imati lijep odnos kakav imamo Marija i ja", zaključila je.



