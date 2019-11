Pjevačica i glumica Mila Elegović iduće će godine napuniti 50 godina, a prije ulaska u šesto desetljeće i dalje izgleda odlično, a na energiji i izgledu mogle bi joj pozavidjeti i puno mlađe žene. Mila glumi, pleše, pjeva i realizira svoj „Mila show“, a u intervjuu za Azru progovorila je o svojoj karijeri.

- Reducirala sam javna pojavljivanja na eventima koji mi nisu donosili ništa. Koristili su me kao PR za razne stvari, što meni nije išlo u korist i zato sam se povukla. Danas se pojavljujem na mjestima isključivo kada nešto radim. Tako da sam željeni mir stekla jer sam prorijedila javna pojavljivanja koja su me iscrpila. Mnogo radim, možda više nego ikada prije, i taj balans koji mi se desio mi odlično godi – kaže Mila koju su u regiji svi zavoljeli kao Irenu Grobnik u seriji "Bitange i princeze". Kazala je kako prve dvije sezone nije bila baš omiljena, pa je na ulici i forumima znala primati užasne komentare.

- Ljudi često idu u kazalište, koncerte, međutim, nastao je jedan novi problem zbog ovih reality programa koji se stalno emitiraju. Njihovim ulaskom u naše živote, dogodilo se to da je sve pojeftinilo, ljudi nemaju više strpljenja biti tankoćutni prema umjetnosti. Sve što se nekada radilo po nekoliko mjeseci sad se radi 15 dana. To je grozan problem koji dovodi do srozavanja moje struke, i do gubljenja potrebe nad duhovnom nadogradnjom, jer se sve svodi na pivo, Instagram, nagon i pornokulturu, koja se konstantno razvija.

Pornografija je ušla u naše živote na svim nivoima, i to je strašno opasno. Ušla je čak i u kulturne institucije, da trud i napor postaju nebitni - iskreno je rekla Mila i progovorila o ženama na Balkanu. Na zapadu žena živi i nakon pedesete, a na ovim je prostorima sahranjuju.

- Ženi na Balkanu DNA je postavljen na određen način, u kojem je ona s pedesetom godinom prekržena. I doviđenja. Međutim, žene na Balkanu su mnogo jače i izdržljivije, dok žene na Zapadu nemaju toliko samopouzdanja. Ono što žena na Balkanu može izdržati, ne bi podnio ni muškarac na Zapadu. Mi imamo tu divlju krv, žestoku, i žena se mora odlučiti kako da živi nakon pedesete, da pokaže okolini i ne mari mnogo za mišljenje drugih - kazala je Mila.