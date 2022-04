Popularni Vicko Budilica traži posao na neuobičajen način: 'Znam da nije lako...'

Sedmerostruki dobitnik Večernjakove ruže za radijsku osobu godine Trpimir Vicković Vicko (56) posljednje dvije godine imao je zdravstvenih problema, te se dugo oporavljao od koronavirusa. Budući da je ostao bez posla pokušava ga naći na neobičan način - statusom na Facebooku.

- Slobodno? Ovo je ionako moj prostor pa ga mogu iskoristiti kako ja hoću. Dakle, u fazi sam traženja novih poslovnih mogućnosti. Savjetuju me da ponovo otvorim firmu ili obrt i počnem svoj biznis. Znam da nije lako, no što više se nudim na tržištu rada, to me više iznenađuje da ne mogu biti prvim izborom poslodavcima - napisao je Vicko, a onda podsjetio na svoj životopis.

- Nakon 30 godina u medijima i specijalizacije za određena područja rada, nakon izuzetnog broja zadovoljnih klijenata i opipljivih rezultata, jedna od jačih zapreka su moje godine i trenutni zdravstveni karton. Samo da se zna, smislio sam i napisao ( copywriter i režiser) pa onda i izveo kao spiker ili producent preko 2000 radijskih reklama i jinglova, stotinjak tv reklama, korporativnih filmova, osmislio i vodio više stotina poslovnih događanja po narudžbi klijenta, bio zaštitno lice jednog brenda, pisao blogove i bio influencer prije pojave masovnih društvenih mreža, osmišljavao i vodio intervjue od slučajnih prolaznika do Predsjednika države, no nikada se nisam hvalio s tim i na žalost dokumentirao kao dokaz. Mislio sam si kako je sam čin i ostvarenje mojih zamisli dovoljno.

E, nije. Nema veze. Idemo dalje. Prošlo svršeno vrijeme. Sutra je novi dan. U nove radne pobjede. Uskoro objava u javnosti. Hvala na pažnji. E, da. Hvala svima koji su u prošlosti mi dali šansu da budem dijelom njihovog posla i nisu požalili, iskreno, ponekad baš i nisam bio razumljiv svima na prvu, no znam da nikome nisam nanio štetu nego isključivo uspjeh i novac. Budućnost će biti još bolja - napisao je popularni Vicko Budilica na statusu koji je u sat vremena dobio gotovo 300 lajkova i puno komentara podrške svojih prijatelja.

- Ne mogu vjerovati da ti kao apsolutna legenda ne možeš naći posao sukladan tvojim vrijednostima. Pa ti si kao u nogometu Messi. Tvoja budilica je avangarda 90-ih godina. Šteta. A zato nam i je ovako što se vrijednosti ne cijene - napisao mu je jedan prijatelj.

