Popularni srpski pjevač i supruga sudarili se s autobusom, s teškim ozljedama su prevezeni u bolnicu

Poznati srpski folk pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić teško su ozlijeđeni u prometnoj nesreći koja se dogodila noćas, nešto poslije ponoći na autocesti kod beogradskog Geneksa. Bračni par vraćao se s promocije nove pjesme Katarinine sestre Tijane Matić. Lazić, koji je upravljao automobilom marke Mercedes GLE, iz još neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i svom silinom se zabio u stražnji dio autobusa gradskog prijevoza. Od siline udarca, automobil se odbio i udario u zaštitnu ogradu, a prednji dio vozila ostao je potpuno smrskan. U autobusu se u tom trenutku nalazio samo 65-godišnji vozač R.M., koji srećom nije ozlijeđen.

Prizor na mjestu nesreće bio je stravičan. Vatrogasne ekipe morale su intervenirati kako bi iz uništenog automobila izvukle pjevača i njegovu suprugu. Oboje su bili pri svijesti, no zadobili su teške tjelesne ozljede. Prema izjavama svjedoka, vatrogasci su nekoliko minuta dozivali Lazića, govoreći mu da ne zatvara oči dok su mu stavljali medicinski ovratnik i previjali glavu. Vozilima hitne pomoći oboje su hitno prevezeni u bolnicu na daljnju obradu. Nakon pregleda i saniranja ozljeda, pušteni su na kućno liječenje. Lazić je, kako je sam izjavio, zadobio posjekotine na glavi za koje je dobio 15 šavova, dok je njegova supruga također prošla s lakšim tjelesnim ozljedama.

U prvim izjavama za medije, Darko Lazić je negirao da je bio pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava, tvrdeći da je do nesreće došlo isključivo zbog loših vremenskih uvjeta. "Izgubio sam kontrolu. Padala je kiša, zanio me je automobil i udario sam u autobus. Imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikome nije ništa, preživjeli smo. U autobusu nije bilo putnika, nitko nije ozlijeđen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenja brzine", poručio je Lazić za Blic, dodavši kako se dijela događaja ne sjeća jer je u jednom trenutku bio u nesvijesti.

Međutim, njegova verzija događaja u potpunoj je suprotnosti s neslužbenim informacijama koje su ubrzo procurile u javnost. Prema pisanju srpskog Telegrafa, koji se poziva na izvore bliske istrazi, Laziću je alkotestom izmjereno čak 1,9 promila alkohola u krvi. Isti izvor navodi da pjevač ne posjeduje važeću vozačku dozvolu Republike Srbije jer mu je ona davno oduzeta. Svjedok s mjesta događaja izjavio je da je Lazić nakon izvlačenja iz olupine pričao nepovezano i da nije mogao prepoznati gdje se nalazi, što dodatno potkrepljuje sumnje da je bio u alkoholiziranom stanju.

Zbog oprečnih informacija i ozbiljnosti situacije, Treće osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu naložilo je pokretanje sveobuhvatne istrage. Policijskim službenicima naređeno je da provedu očevid, prikupe fotodokumentaciju, izuzmu snimke nadzornih kamera te da se od oba vozača uzmu uzorci krvi i urina kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci. Također je naložen i izvanredni tehnički pregled oba vozila te uzimanje izjava od svih svjedoka. Tek nakon što policija dostavi cjelovito izvješće sa svim materijalnim dokazima, tužiteljstvo će donijeti odluku o tome postoje li elementi kaznenog djela i hoće li se protiv Lazića pokrenuti postupak.

Ovaj incident nažalost nije prvi put da se ime Darka Lazića povezuje s teškim prometnim nesrećama. Pjevač ima dugu i zabrinjavajuću povijest kršenja prometnih propisa koja je kulminirala 2018. godine, kada je doživio stravičnu nesreću nakon koje se borio za život. Tada je sletio s ceste, a automobil mu se prevrnuo na krov. Lazić je zadobio ozljede opasne po život, bio je u kliničkoj smrti, a kasnije je utvrđeno da je vozio s 1,39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole. Ni to ga, čini se, nije opametilo jer je i u kolovozu 2023. godine imao prometnu nesreću na autocesti kod Zemuna, nakon koje mu je izrečena novčana kazna i zabrana upravljanja vozilom.