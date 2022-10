Popularna HRT-ova serija za snimanje druge sezone traži statiste, otkriveni su uvjeti i honorar kojeg nude

Trenutačno traje snimanje druge sezone popularne domaće humoristične serije 'Mrkomir I.' koja se prikazuje na HRT-u, a za nastavak snimanja traže se i statisti. Oglas je objavljen na Facebook stranici Produkcije i casting agencije Serena Pro i otkriva da se statisti trebaju za potrebe snimanja od danas, 13. listopada, pa do 16. listopada, a trebaju im sljedeći profili statista:

- Vojnici / stražari: muškarci 25-30g

- Muškarci i žene za dvorske dame i gospodu, godine 35+

- Seljani /kmetovi : svih dobi, po mogućnosti zapuštenog izgleda, duže kose, neobrijani.

Iz agencije napominju da statisti ne smiju imati vidljive tetovaže, piercinge, gelirane nokte, odnosno ne smiju izgledati moderno.

- Djevojke i žene s dugim i prirodnim bojama kose, bez umjetnih trepavica, geliranih i nalakiranih noktiju, bez kandiranih ili tetoviranih obrva. Muškarci i mladići mogu biti obrijani ili sa brkovima i bradama, ali ne obrijanih glava i modernih frizura, poželjne su za-puštene brade (neobrijane nekoliko dana) - stoji u oglasu dodatno.

Iz produkcije navode i da će snimanje trajati ili 8h ili 12h, a u tom vremenu bit će im osiguran i obrok. Otkriven je i honorar koji će statisti dobiti za svoj angažman. Do 8 sati rada statisti će dobiti 180kn, dok će od 8 do 12 sati rada dobiti 250kn. Moguće je snimati i više dana, navodi se u oglasu.

Kako piste se prijavili potrebno je poslati SMS poruku na broj 0953771450 sa sljedećim:

- Naslov: MRKOMIR

- Ime i prezime

- Godina rođenja

- Profil za koji se prijavljujete

- Datum-e koji ste slobodni CIJELI DAN.

Serija se prikazuje na Prvom programu HTV-a, a snimali biste zajedno s Ecijom Ojdanić, Goranom Navojcem, Marinkom Prga...

Podsjetimo, radnja serije je u godini osamsto pedesetoj. Rani srednji vijek. Kneževinom vlada knez Mrkomir, hrvatski knez, izuzetno častohlepan, ali istovremeno naivan, pa ga njegovo častohleplje često dovede do poraza. Nepismen je, ali kako se pravi da zna čitati, ovisi o Slavomiru koji na dvoru obnaša nekoliko dužnosti, od peharnika, savjetnika do šefa tajne službe. Slavomir nerijetko svoj položaj i povjerenje koje u njegovu prosudbu ima Mrkomir koristi za povećanje svog bogatstva i utjecaja.

Mrkomiru je, pak, najveći problem što je vazal Franaka, a silno želi neovisnost kojom bi mu se ostvario davni san - njegova kneževina postala bi kraljevina, a on bi postao kralj. No, za ispunjenje toga sna morao bi se iskazati u boju i politici, ali i odreći se silnih kredita koje dobiva od Franaka...

Kada se počela prikazivati prva sezona, krajem prošle godine, producent Ivan Maloča otkrio nam je kako je došao na ideju za realizaciju serije.

- Shvatili smo da imamo slična razmišljanja, a to je otklon od serija kakve se inače snimaju. Rekao sam mu da proba to napisati, a onda smo krenuli s "ping-pongom". Za razliku od filmskih projekata koje radim, u televizijskim serijama mogu imati utjecaj na razvoj scenarija, pa je tako bio slučaj i s ovom serijom. Bilo je nekoliko verzija prije nego što je ispalo onako kako sam ja htio i dok nismo došli do scenarija za pilot kojim smo obojica bili zadovoljni. Javili smo se na natječaj HRT-a i nakon što su nam prihvatili ideju, krenuli smo sa snimanjem. Znate, nije bilo lako ni naći lokacije, niti napraviti vjerodostojne kostime ranog srednjeg vijeka. Trebali smo staviti radnju u kontekst vremena, u izmišljenu kneževinu, ali i naći glumce. Pozvao sam u pomoć redateljicu Snježanu Tribuson, koja mi je prvo rekla da ne radi sitcome. Rekao sam joj da znam, ali da mora pročitati scenarij. Odmah joj se svidio, i kako je rekla, to je prvi put da radi nešto na što nije imala utjecaj. Došao je i Dražen Žarković kao pomoćni redatelj. Moram priznati da su si svi dali truda i da je zaista ispalo dobro - kazao je Maloča.

