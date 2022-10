Susret kralja Charlesa s premijerkom Truss postao je hit na društvenim mrežama, svi dijele ovaj video

Kralj Charles III u Buckinghamskoj palači primio je britansku premijerku Liz Truss, a njihov susret zabilježile su i televizijske kamere i video su ubrzo počeo dijeliti po društvenim mrežama i mnogima je bio smiješan pozdrav koji je Charles uputio premijerki. Truss se blago naklonila dok se rukovala s kraljem, a Charles joj je ležerno uzvratio:

- Opet si ovdje. Premijerku nije iznenadio ovaj komentar i odgovorila je kako joj je veliko zadovoljstvo, a Charles je rekao: Oh Bože. U svakom slučaju..." . Komentari koji su se pojavili nakon objave videa su šaroliki i izdvajamo neke od njih.

I will gladly fund the royal family for more of this content.



King Charles greets Liz Truss with: ‘Back again? Dear, oh dear’ https://t.co/jpWR9w7uBi — Katie Pruszynski (@LadyPolitic) October 13, 2022

That clip of Liz Truss & King Charles, “Back again, dear oh dear, anyway” 😂😂😂😂 — K ✨ (@kirstytaylor_x) October 13, 2022

PM: Your majesty.

Charles: So you've come back again

PM: It's a great pleasure.

Charles: Dear oh dear. Anyway... https://t.co/IXW7UMChTQ — Pippa Crerar (@PippaCrerar) October 12, 2022

- Sigurna sam da se Liz pitala što se ovdje događa kada je došla kod Charlesa. Rado bih financirao kraljevsku obitelj za još ovakvog sadržaja. Ovo je sve! Mislim da ovo daje goru sliku o kralju, nego o premijerki Lizz. Djeluje kao da se premijerka pita što se ovdje dogodilo - napisali su na Twitteru korisnici ove društvene mreže. Još su jedan zanimljiv detalj uočili kod ovog videa, a to je fotografija koju Charles ima u prostoriji u kojoj je primio premijerku.

To je fotografija s vjenčanja njegovog sina Harryja i Meghan Markle koji su prije dvije godine odselili u Ameriku i odstupili od svojih kraljevskih dužnosti. Od tada odnosi između Charlesa i Harryja su narušeni, pa je mnoge iznenadilo što Charles ima baš ovu fotografiju i smatraju kako kralj sigurno želi poboljšati odnos sa sinom.

VIDEO Objavljen je i službeni uzrok smrti kraljice Elizabete