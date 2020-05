Ponosno ih pokazuje! Balaševićeva supruga ima 61 godinu, ali noge kao 20-godišnjakinja

Na posljednjoj fotografiji na Instagramu Olivere Balašević, supruge poznatog kantautora Đorđa Balaševića, ne prestaju pljuštati komentari puni pohvala i komplimenata. Naime, ova šezdesetjednogodišnjakinja se uspela na ljestve kako bi obojala dio prozora i pokazala noge za koji mnogi tvrde da su kao u one 20-godišnjakinje.

Foto: Instagram

- Skakala sam čak i sa merdevina… s druge, treće prečage… glupača, čula sam da žene to rade. Ali nije se dala! Ma, kakvi... Onda sam našla jedan veliki kamen… pljosnati, onako, da li od tocila ili je služio za kupus, đavo će ga znati?.. Pa sam tako spavala, s tim kamenom na stomaku… možeš misliti kakav je to san bio!? Nedelju dana, možda. Možda i duže... A sad se čudim što skače s mosta. I ume da uprti onoliki teret - pa sve je to ona učila još sa anđelima, moja Anuška… - napisala je Olivera u opisu fotografije ispod koje ne prestaju stizati komplimenti.

"Predivno", "Genijalno", "Olja, djevojčice..." samo su neki od onih koji su pristigli lijepoj supruzi Đorđa Balaševića.

Podsjetimo, sredinom studenog prošle godine Đorđe je doživio infarkt zbog kojeg je otkazao neke nastupe, a njegova djeca pisala su o tome na društvenim mrežama, dok Olivera tih dana nije ništa objavljivala. Ipak, kada je to odlučila napraviti, objavila je fotografiju na kojoj se penje na ogradu mosta u njezinom rodnom Zrenjaninu.

- Mnogo godina kasnije naučila sam da se i najnježnija roditeljska briga izražava na najgrublje moguće načine, i mogu samo reći da sam onda sve to podnijela hrabro, kao što sam hrabro i prekoračila ogradu nadaleko čuvenog Visećeg mosta u Zrenjaninu - napisala je Olivera.

Pratitelji su joj tada poručili kako je lijepo što i dalje dolazi u rodni kraj. Beba Balašević, kći Olivere i Đorđa tada je obznanila na Facebooku kako se pjevač osjeća: - Tata je dobro. To je bez dileme najvažnije. Čovjek koji je vjerojatno najviše puta u svojim stihovima spomenuo srce našao se sada u situaciji da ga njegovo malko zabrine...Đole je dobro raspoložen i već nasmijava i nas i momke i djevojke na odjelu.

Nakon godina provedenih na televiziji, ove voditeljice promijenile su karijeru