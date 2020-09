Nekad je bila 'Ružna Nina', sad pozira u toplesu, a pratitelji komentiraju samo ovaj detalj

Naša glumica Lana Gojak Bajt, najpoznatija po ulozi u TV seriji 'Ne daj se Nina', potpuno se promijenila nakon showa, isklesala tijelo i već godinama izgleda odlično. Zavidnu figuru često pokazuje na društvenim mrežama, pa se često fotka u badiću ili uskim komadima odjeće. Tako je sada pozirala u toplesu, no mnogi komentari osvrnuli su se na drugi dio njezinog tijela, točnije na njezina stopala.

"Tabani", "Lijepi tabani", "Predivni tabani" samo su neki od konetara njezinih pratitelja.

Foto: Krasnodar Peršun/HRT

Od snimanja te serije prošlo je 13 godina, a Nina je drastično promijenila svoj imidž i skinula je dosta kilograma.

No put do ovakve linije nije bio lak, da bi došla do trenutačne težine Lana se morala poprilično namučiti, a u jednom od intervjua otkrila je i tajnu svog uspjeha. – Oduvijek sam bila sklona debljanju: bila sam bucka otkad znam za sebe bez obzira na to što sam se uvijek bavila nekim sportom. Pokušala sam s raznim dijetama, brojila kalorije, izgladnjivala se pa u noćnim satima brstila hladnjak sve dok nisam promijenila svoj odnos prema hrani. Pročitala sam mnogo knjiga, naučila kombinirati namirnice i kakva mi hrana odgovara. Gluten i šećere izbacila sam iz prehrane zbog intolerancije, jedem zdravu i balansiranu hranu i imam pet planiranih obroka dnevno. Ne odričem se ničega: kolače, torte pa čak i čokoladu radim sama i napokon, bez griže savjesti, uživam u hrani. Uz to sam prije manje od dvije godine počela trčati – otkrila je glumica u jednom intervjuu.