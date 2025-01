Pohvalno je da, zbog raznolikosti, neka televizija emitira i novije naslove, nisu svi fanovi kultnih filmova starijih datuma

Plavi baršun // HRT 3 - četiri ruže

Filmski je svijet, ali i njegove obožavatelje, prošlog tjedna ožalostila vijest da je preminuo David Lynch, jedan od najutjecajnijih redatelja svih vremena. I u njegovom slučaju taj epitet uistinu nosi veliku težinu jer Lynch se zaista svojim djelom ubraja u one koji su definirali filmsku umjetnost, u njegovom slučaju posebice krimi-misterije, noir film i nadrealističke elemente. Upravo Lynch stoji iza kultnih naslova kao što su originalna "Dina" iz 1984. godine, ali i serija "Twin Peaks". Tu je i poznati film "Plavi baršun", jedan od najboljih iz 80-ih godina prošlog stoljeća, i prema ocjenama kritike i publike. Upravo se taj Lynchev uradak mogao pogledati u subotu na Trećem programu HRT-a, kao podsjetnik na rad i djelo ovog velikog redatelja. HRT ima zaista dobru praksu emitiranja "In memoriam" filmova i serija neposredno nakon smrti velikih glumačkih, redateljskih ili filmskih imena i treba primijetiti da je uvijek riječ o odličnim naslovima koji ne samo da odaju počast, nego ih uistinu vrijedi još jednom pogledati. Zanimljivo je istaknuti da glavnu ulogu u "Plavom baršunu" ima Kyle MacLachlan s kojim je Lynch surađivao na nizu filmova i serija. On glumi mladog Jeffreyja Beaumonta, a radnja se pokreće u trenutku kada ovaj na travnjaku pronalazi odsječeno uho. Niz bizarnih događaja, misterija i mračnih elemenata koji potom slijede karakteristični su upravo za opus Davida Lyncha, a treba još dodati kako se lik Franka Bootha, a kojeg tumači Dennis Hopper, smatra jednim od najboljih negativaca svih vremena.

Oficir i džentlmen // HRT 1 - tri ruže

Još jedan kultni film iz 80-ih godina mogao se uhvatiti za vikend, i to na Prvom programu HRT-a, što zaslužuje duplu pohvalu. "Oficir i džentlmen" ubraja se među najpoznatije romantične filmove, režirao ga je Taylor Hackford, a u glavnim su se ulogama istaknuli Richard Gere i Debra Winger, oboje tada još na početku karijere. Priča prati Zacka Mayoa, mladića s problematičnom prošlošću koji se prijavljuje u školu za časnike američke mornarice kako bi pronašao smjer u svom životu. U međuvremenu se zaljubljuje u radnicu iz lokalne tvornice Paulu Pokrifki, a njihova zajednička scena kojom film završava ušla je u anale kao jedna od najpoznatijih romantičnih scena. Film je poznat i po pjesmi "Up Where We Belong" koja je osvojila Oscara, a zlatnog je kipića za najbolju sporednu mušku ulogu osvojio pak Louis Gossett Jr., koji je portretirao strogog vojnog instruktora u filmu. Važan je to trenutak za povijest filma zbog činjenice da je se radilo o prvom Afroamerikancu koji je osvojio tu nagradu. Nema sumnje da nam što više takvih kultnih klasika treba na programu!

Ljudi u crnom: Globalna prijetnja // Nova TV - dvije ruže

Vikend je i na Novoj TV rezerviran uglavnom za filmove. U nedjelju ih je tijekom dana emitirano čak šest, od "Pepeljugine priče" i "Dana za pamćenje", koji se ubrajaju u kategoriju "neka se vrti ako nema baš ništa drugo", do novijih hitova kao što su "Pas" i "Ljudi u crnom: Globalna prijetnja", koji su dobro odjeknuli među publikom zadnjih godina. Pohvalno je da, zbog raznolikosti, neka televizija emitira i novije naslove, nisu svi fanovi kultnih filmova starijih datuma, no Nova TV bi se definitivno trebala potruditi da to ne budu tek bilo koji naslovi, nego bi svakako trebala ići u smjeru blockbustera u prime timeu poput još jednog nastavka "Ljudi u crnom", akcijske komedije iz 2019. godine u kojoj glavne uloge imaju Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson i Emma Thompson.

Vrijeme je za rukomet // RTL - dvije ruže

U siječnju je RTL u potpunosti posvećen rukometu i treba ih prije svega pohvaliti koliko pažnju posvećuju svemu što ima veze sa Svjetskim prvenstvom. Ne samo da ulažu mnogo truda u prijenos utakmica, nego je cjelokupna promocija orijentirana na rukomet, jako se puno stavlja naglasak na popratne emisije i sadržaj, javlja uživo... RTL je tu preuzeo ulogu ne samo televizije koja prenosi neki sportski događaj, nego pravog promotora sporta i ovog Svjetskog prvenstva, a činjenica da su većinu prime time sadržaja posvetili sportu je zaista pohvalna. Čak se po gradovima mogu vidjeti jumbo plakati na kojima se najavljuje emisija "Vrijeme za rukomet" u kojoj sva događanja komentiraju naši zlatni olimpijci. Bravo!

