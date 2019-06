Pogledajte zašto je Milan Popović kuću platio 8 milijuna kuna

Severina Kojić i Milan Popović ponovno su u žarištu javnosti nakon što je Popović policiji, ali i medijima prijavio da je ispred njegove kuće na zagrebačkom Horvatovcu ostavljena nepoznata naprava u obliku svijeće.

Premda je Popović medijima kazao da je riječ “sumnjivoj napravi”, ispostavilo se da je riječ o bezopasnoj crnoj svijeći. Popović je za to optužio Severinina supruga Igora Kojića koji se, tvrdi Popović, vidi na snimkama nadzornih kamera.

Umjesto hotela

Kuću na Horvatovcu Popović je kupio u rujnu 2011. godine. U to vrijeme još uvijek je trajala ljubav sa Severinom, a kuću koju je kupio na ime svoje tvrtke Amdico International Ltd. s adresom na Cipru Milan Popović platio je 1,100.000 eura. Biznismenu je želja bila da se tu skrasi cijela obitelj, no već početkom 2012., a nakon rođenja malog Aleksandra, došlo je do prvih trzavica u braku između njega i Severine.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Naime, Severina je sama krstila Aleksandra u Rijeci, a u razgovoru za Gloriju kazala je da im se karakteri ne slažu.

No, ipak su se pomirili, a Milan je izjavljivao da mu je Severina jedina ljubav.

Do kraha braka došlo je u ljeto 2013. godine. Sud je tada presudio da Popović Aleksandra može viđati samo u Zagrebu. Zbog toga se on odlučio na kompletno renoviranje kuće na Horvatovcu, u kojoj će živjeti sa sinom. Želja mu je bila da Aleksandar boravi u kući prilagođenoj njemu, a ne da spava po hotelskim sobama.

Jeleni za zdravlje

Preuređenje kuće počelo je krajem 2013. godine. Površina joj je 94 četvorna metra s pripadajućom manjom kućom od 18 četvornih metara i garažom od 31 kvadrata, a Milan ju je najprije htio srušiti i sagraditi novu. No, kako dobivanje dozvola puno traje, odlučio se na adaptaciju. Za taj je posao angažirao najbolje arhitekte i inzistirao je na najboljim materijalima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

S arhitektima i građevinarima dogovorio je zamjenu krova, podova, fasade, svih instalacija te potpuno uređenje interijera i eksterijera.

Tada se pisalo da će obnova stajati gotovo kao i gradnja nove kuće, odnosno 700 eura po četvornom metru, a sa skupljim materijalima cijena se popela na 2000 eura po četvornom metru. Ispred kuće je i veliko dvorište od 1138 četvornih metara, ali i bazen od 24 četvorna metra. Poznato je da je Popović pobornik feng shuija pa je kuću uredio po tim smjernicama. Primjerice, u kući su slike jelena za zdravlje i figurica šarana za uspjeh u obrazovanju. Bivši vlasnik molio je Popovića da sačuva stare voćke, a on je na to pristao, jer i to preporučuje feng shui.