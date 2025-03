Pogledajte što srpski mediji pišu o Dori: 'Ovo je za diskvalifikaciju'

Srpski mediji ovih su dana posvetili veliku pažnju Dori 2025, hrvatskom izboru za Euroviziju, donoseći izvještaje o najvažnijim trenucima, ali i dramatičnim trenucima koje su obilježile natjecanje. Najveća vijest svakako je pobjeda Marka Bošnjaka, koji će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji 2025. Srpski portali ističu kako je Bošnjak već bio poznat publici u regiji kao pobjednik "Pinkovih zvjezdica", no naglašavaju i kontroverze koje su uslijedile nakon njegovog trijumfa. Neki naslovi prenose njegovu izjavu "Skinite mi se s kičme", sugerirajući da se pjevač našao pod pritiskom javnosti nakon pobjede.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Osim toga, srpski mediji pišu o skandalu koji je obilježio ovogodišnju Doru, navodeći da je jedan od glavnih favorita izazvao kaos na sceni potezom zbog kojeg su fanovi zahtijevali diskvalifikaciju. Iako u naslovu nije precizirano o čemu se točno radi, nagovještava se da je situacija izazvala podijeljene reakcije publike. Riječ je naravno o skupini LELEK, koja je promijenila dio pjesme te su u finalu neke stihove otpjevale na Hrvatskom.

Još jedan dramatičan trenutak dogodio se kada je jedna pjevačica pala u nesvijest, ali je unatoč tome navečer nastupila i oduševila publiku. Srpski portali hvale njenu izdržljivost i hrabrost, ističući kako je uspjela dati sve od sebe unatoč zdravstvenim problemima. Podsjetimo jučer smo čitali kako je Tomislav Roso, autor pjesme 'The Soul of my Soul', otkrio je da je Korina, članica grupe LELEK četiri dana bila bolesna – Situacija je bila loša, što se moglo primijetiti jer smo bili nesigurni. Korina nije mogla pjevati svoj refren jer nije mogla disati – ispričao je Tomislav za 24 sata. Tijekom doručka Tamara je jutros pala u nesvijest i završila je na Hitnoj gdje je primila infuziju.

Ove priče pokazuju da je Dora 2025 izazvala velik interes i izvan Hrvatske, ne samo zbog pobjednika već i zbog dramatičnih događaja koji su obilježili natjecanje. S obzirom na veliku pažnju medija iz regije, hrvatski predstavnik na Euroviziji zasigurno će biti pod povećalom i u nadolazećim tjednima.

