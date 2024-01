Poduzetnica o svom uspješnom podcastu: 'Ženama postaje sve lakše…'

Poduzetnica, poslovna trenerica i inženjerka Tea Zavacki ima jedan od najslušanijih poduzetničkih podcasta u Hrvatskoj! Iako je završila Fakultet elektrotehnike i računarstva te je radila u raznim okruženjima, Tea je danas neovisna profesionalka, digitalni nomad ili, kako sama kaže - lifestyle poduzetnica koja pomaže i drugim ambicioznim malim kreativcima. Edukacija, pisanje i prenošenje znanja su ono što je pokreće, a upravo u svom poslovnom podcastu #radimposvom, koji se emitira na Spotify i Apple platformi te broji više od 120 epizoda, govori bez rukavica i potpuno iskreno.

Poduzetnica ste i biznis mentorica, a imate i jedan od najslušanijih poduzetničkih podcasta u Hrvatskoj. Kako je zapravo započeo vaš poslovni put?

Sve je počelo jednim blog postom. Naime, oduvijek sam znala da volim prenositi znanje. Tako sam više godina radila kao poslovni trener te držala edukacije za neke od vodećih korporacija u regiji, a ono što sam znala istovremeno sam dijelila online. Tada još nisam surađivala s poduzetnicima zbog čega se i danas sjećam prve takve situacije kada mi je jedna poduzetnica javila da je primijenila neki od mojih savjeta i zahvaljujući tome prodala svoju uslugu. To se inače ne događa u velikim sustavima i mislim da me privukla ta brzina modernog poduzetništva. Zaljubila sam se u rad s malim timovima i poduzetnicima gdje kroz suradnju imamo priliku izgraditi odnos, a svaka promjena koju implementiramo je vidljiva gotovo odmah. Tako sam počela organizirati edukacije za poduzetnike, freelancere i kreativce uživo. No, selidba u Madrid potaknula me da počnem ozbiljno proučavati potencijal i online stranu poduzetništva. U periodu od nekoliko mjeseci, preselila sam svoju ponudu online, redizajnirala poslovni model kako bi bio lokacijski neovisan te u međuvremenu pomogla stotinama poduzetnika da izgrade održiv i uspješan posao koji im pruža slobodu koju žele. Ono što je počelo kao želja za dijeljenjem znanja, u 7 godina preraslo je u prepoznat edukacijski brend koji danas dotiče tisuće poduzetnika, freelancera i kreativaca iz cijele regije.

Biste li rekli da je vaš poslovni put bio trnovit?

Često kažem da je poduzetništvo najbrži i najintenzivniji rad na sebi. Negdje između ostvarenih uspjeha, dala sam i dobila otkaz, plakala nasred glavne madridske avenije pitajući se - ima li sve ovo smisla, odlučila odustati pa se predomislila, preselila biznis iz Madrida nazad u Zagreb, doživjela neuspjehe - bezbroj puta do sada. Pokretanje vlastitog posla natjeralo me da učim i rastem na načine na koje inače ne bih, no ne, ne bih rekla da je taj put bio trnovit. Rekla bih da je bio baš poduzetnički. I ništa ne bih promijenila.

Vaš podcast naziva #radimposvom emitira se na Spotifyju i Appleu. Kako ste se odlučili za podcast?

Dugoročna misija brenda je podržati 10.000 malih poduzetnika, freelancera, kreativaca u izgradnji održivog i dugovječnog biznisa - po njihovom. #radimposvom podcast veliki je dio te misije. Kroz karijeru slušala sam različite biznis podcaste i svaki je bio veliki dio mog osobnog i poslovnog rasta. Zbilja je neprocjenjivo čuti svježu perspektivu, prepoznati se u nečijem izazovu, dobiti uvid u moguća rješenja. U trenutku pokretanja #radimposvom podcasta nije postojao veliki broj podcasta na lokalnom jeziku, a vrlo mali broj njih bavio se temama biznisa i poduzetništva. Zapravo sam poželjela kreirati podcast koji bih i sama slušala nekoliko godina ranije.



Što to znači 'raditi po svom'?

#radimposvom je pokret poduzetnika, inovatora, kreativaca, lidera, buntovnika koji izlaze izvan okvira, odbacuju društvena očekivanja i postavljaju trendove u industriji. Klijenti s kojima radim ne angažiraju me samo zbog ciljeva koje žele ostvariti, nego zbog načina na koji ih žele ostvariti. Baš sam nedavno radila s klijenticom koja je željela lansirati novi proizvod, no umjesto broja prodanih primjeraka, bilo joj je važnije da tijekom tog lansiranja ne pregori. U skladu s tim, odabrale smo odgovarajuće strategije i dizajnirale lansiranje u kojem je 100% uživala i - nadmašila očekivane ciljeve.

Koliko ste epizoda dosad snimili i kako birate teme za razgovor?

Približavamo se 120. epizodi što mi i dalje zvuči nevjerojatno. Kada sam prije nekoliko godina s tremom snimala prvu epizodu #radimposvom podcasta nisam mogla ni zamisliti gdje će biti danas. Teme koje obrađujem su zapravo odgovor na konkretna pitanja klijenata i poduzetnika s kojima svakodnevno komuniciram. Svaki put kada poduzetnici sa mnom podijele pitanje ili izazov, ja ga zapišem i obradim u sklopu podcasta. Pritom se vodim idejom da, ako nešto zanima jednu osobu, velike su šanse da zanima mnoge. Na podcast gledam kao na dijalog i čini mi se da su zahvaljujući tome epizode aktualne i slušane.

Koje biste najzanimljivije teme izdvojili?

Jedna od najslušanijih epizoda do sada nosi naziv Što manje radim, to sam uspješnija. To je epizoda u kojoj propitkujemo ustaljene modele rada i njena popularnost govori mi da je tržište spremno za drugačiji pristup poslu i poduzetništvu. Također, epizode koje su uvijek popularne su one na temu prodaje, kao i epizode u kojima dijelim vlastite poduzetničke početke ili neuspjehe.



Izlazi i nova sezona podcasta u kojoj predstavljate osvježeniji koncept u kojem ćete osim savjetovanja poduzetnika ugostiti i predstavnike javnog života, umjetnosti, novinarstva, glazbe, znanosti i poduzetništva...

Tako je. U temeljima #radimposvom brenda leži uvjerenje da ne postoji samo jedan ispravan put. Baš suprotno. Tržište je prepuno različitih poslovnih priča i poduzetnika koji su pronašli neku svoju definiciju uspjeha. Raznolikost tih priča daje nam dopuštenje da mi sami izađemo izvan okvira, eksperimentiramo i izgradimo vlastiti put do uspjeha. U sklopu #radimposvom podcasta zato želimo pričati raznolike, hrabre, neočekivane priče iz različitih industrija i niša.

Kada pripremate podcast dogovarate li se unaprijed sa sugovornicima o čemu ćete razgovarati?

Volim sugovornike unaprijed pitati - koju jednu poruku oni žele prenijeti tijekom razgovora. To mi omogućuje da im u tome pomognem te da osiguram prave uvjete da njihova poruka dopre do slušatelja. Slušatelji #radimposvom podcasta su moju priču čuli kroz više od 100 epizoda. Format intervjua je prilika da reflektor usmjerim prema gostima, njihovoj priči i utjecaju koji će imati na druge.

Mislite li da je danas ženama teže nego muškarcima započeti privatni biznis?

Rekla bih da ženama postaje sve lakše pokrenuti vlastiti biznis. Među stotinama poduzetnika s kojima surađujem svake godine, 70% njih u prosjeku čine žene. Poduzetništvo se počinje povezivati s većom slobodom i fleksibilnosti, pa tako žene sve češće pokreću posao tijekom rodiljnog dopusta kako bi uspješnije balansirale posao i majčinstvo. Razlog tome je i rast broja djelatnosti koje je moguće obavljati online, pa tako viđamo sve veći broj primjera rada od kuće, lifestyle poduzetništva ili čak tzv. sidepreneurshipa, tj. kreiranja biznisa "sa strane" uz stalan posao.



Koliko je važan 'feedback' slušatelja podcasta?

Neprocjenjiv je. Za razliku od društvenih mreža, podcast platforme često ne omogućuju neposredan feedback i na trenutke se može činiti kao da nitko ne sluša. Budući da #radimposvom podcast od samog početka kreiram kao dijalog, u epizodama ću često postaviti retorička pitanja poput - kako vam ovo zvuči - i - jesam li dobro objasnila. Također, kroz epizode uvijek pozivam slušatelje da podijele vlastite dojmove i predlože buduće teme. Na sreću, zajednica je do sada bila vrlo aktivna i nakon svake epizode obično imam dovoljno ideja za tri nove. Zahvalna sam na zajednici koja se okupila oko #radimposvom podcasta i veselim se nastaviti odgovarati na pitanja koja stižu.

Na koje načine se opuštate u slobodno vrijeme?

Aktivnosti koje me vesele su duga šetnja sa šnaucericom uz najdraži podcast, jutarnja kava sa suprugom, trening u teretani, feniranje u salonu usred radnog dana, čitanje prije spavanja. A odnedavno i dnevna inspekcija sobnih biljaka (čiji broj iz dana u dan neobjašnjivo raste).

