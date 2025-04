Pobjednik 'Tvoje lice zvuči poznato' otkrio cijenu nastupa na svadbama: Ima i jedan poseban uvjet!

Poznati hrvatski glazbenik Alen Bičević, koji je prošle pobijedio u showu "Tvoje lice zvuči poznato", nedavno je u javnosti podijelio zanimljive informacije o financijskoj strani svoje karijere. U razgovoru za podcast "Priče između nota", Bičević je otkrio detalje o cijenama nastupa svog benda Joy i uvjetima koje postavljaju organizatorima.

"Pa uvjeti su samo da nema problematičnih ljudi i to je u principu sve, i da se bend ne maltretira, a što se cijena tiče to varira. Mislim, ovisi kakva je zabava, da li sviraš rođendan, da li sviraš od 9 do 2 ili od 9 do 6 ujutro. Svadbe su sad već oko 5000 eura pa na dalje. Ovisi gdje se svira. Klubovi su ja mislim nešto malo manje", izjavio je Bičević.

Glazbenik je također osvrnuo se na svoj profesionalni razvoj, dodavši: "Sjećam se ja dana kad smo mi počinjali - da su to bile jako male cifre, međutim evo, olakotna okolnost se dogodila sa mnom i sa showom 'Tvoje lice zvuči poznato' pa smo mogli i imali prostora korigirati cijene".

Pjevač grupe Joy i pobjednik showa "Tvoje lice zvuči poznato, Alen Bičević, za rođendan je iznenadio svoje obožavatelje značajnom promjenom imidža. Naime, Bičevića većina prepoznaje po uglađenom izgledu bez kose i brade, a tada je na svojem Instagramu podijelio objavu u kojoj ga možemo vidjeti s bujnom crnom kosom i bradom.

Mi smo kontaktirali glazbenika da ga pitamo o novom imidžu, pri čemu je potvrdio da je stvarno pustio kosu, a zatim i otkrio razlog ćelavog izgleda: - Nekad davno sam počeo gubiti kosu, onda mi je to počelo smetati pa sam se odlučio da je možda vrijeme za neki novi imidž na koji sam se navikao. I sad si mislim, ajde da probam još malo pustiti, možda se naviknem - izjavio je Alen za Večernji list, par dana nakon objave nove pjesme "Lutam ulicama pustim". Ovako je javnost obavijestio o puštanju kose:

- Bolji poklon za rođendan nisam mogao dobiti. Hvala mojim divnim curama što su me vratile 15 godina unatrag. Osjećam se k'o David Beckham - zahvalio se Alen svojim frizerkama u opisu fotografija, a ubrzo su mu se javili kolege i pratitelji s komplimentima. Među prvima reagirala je glazbenica Minea, koja je Bičeviću napisala "Naajzgodnijiiii", ostavivši emotikone srca i vatrica, dok je influencerica Meri Goldašić dodala "HOT". - "Ma zezaš se, top!, "Wooow", "Ko je lijep, lijep je i sa kosom i bez! Sretan ti ročkas dragi Alene", "Fenomenalno", "Bombončić", "Genijalno" - neki su od ostalih komentara, a bilo je i onih koji priznaju da im se više sviđao izgled bez kose. A kako sada izgleda pogledajte na poveznici ispod.

Podsjetimo, Bičević je krajem prošle godine u razgovoru za In Magazin bez zadrške progovorio o svojoj impresivnoj transformaciji, estetskim zahvatima i uspješnoj karijeri nakon pobjede u showu. Glazbena karijera glazbenika rodom iz Malog Lošinja započela je 2015. godine kada se predstavio u "The Voice Hrvatska", gdje je pod mentorstvom Tonyja Cetinskog stigao do polufinala. No, pravi uspjeh došao je 2024. godine pobjedom u osmoj sezoni "Tvoje lice zvuči poznato", što mu je otvorilo mnoga vrata u glazbenoj industriji.

- Bilo je užasno teško. Užasno se puno odričeš i plačeš noćima, ne zato jer si gladan nego jer ti eto fali čokolada. A kad ti ponestane volje, ostaje ti samo disciplina - iskreno je priznao Bičević u intervjuu, govoreći o svom putu prema zdravijem životu. Rezultat njegove predanosti je impresivan gubitak od 22 kilograma.

Pjevač nije krio da je, osim gubitka kilograma, prošao i kroz estetske korekcije. - Nije tu bilo toliko korekcija koliko gubitka kila. Ja sam izgubio 22 kilograma, nisu sve bile u nogama, nisu sve bile u prstu. Bilo je tu itekako u okrugloj glavi - objašnjava Bičević kroz smijeh, dodajući: - Kad sam smršavio, ta glava je dobila svoj oblik. I onda sam odlučio da bi možda mogao nešto doraditi jer nos mi je užasno upadao u oči. I odlučio sam se i nije mi žao - tvrdi frontmen grupe Joy.

Nakon pobjede u showu, Bičevićeva karijera doživjela je novi uzlet. Sa svojim bendom Joy nastupa na svadbama i privatnim zabavama, a kalendar nastupa popunjen je dvije godine unaprijed. - Tu je bilo svaki petak i subota, čak i dok je show trajao. I bilo je zaista zaista umorno, evo ja se ni dan danas nisam uspio potpuno odmoriti i naspavat od tog režima - priznaje glazbenik.

Posebno ga je dirnula reakcija legendarnog Mate Bulića nakon njegove imitacije u showu: - Mate Bulić me zvao odmah nakon, lijepo smo se napričali i čovjek je pokazao da unatoč cijeloj karijeri koju ima i dalje nije izgubio onu dušu koju ima od prvog dana - pohvalio se Bičević.

Danas Alen Bičević zrači samopouzdanjem i zadovoljstvom, a svoje transformacije ne krije od javnosti. - Nije sad što ćeš ti imati sklepano tijelo, nego što ćeš se zaista dobro osjećati. Ti kad vidiš odraz u ogledalu, automatski imaš više samopouzdanja - zaključuje umjetnik koji je svojim primjerom pokazao da je uz disciplinu i predanost sve moguće.

