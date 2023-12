Pobjednica Supertalenta: 'Ne mogu reagirati, ne znam opisati kako se osjećam'

U raskošnom finalu 10. sezone Supertalenta nastupilo je ukupno 12 kandidata među kojima je žiri imao težak zadatak odabrati tri najbolja finalista. U toj kategoriji našli su se trbuhozborka Emina Bajtarević, pjevačica Chriztel Renae Aceveda i akrobatsko-plesni duo Crowd Control, a odlučujuću odluku u odabiru pobjednika donijeli su gledatelji. Najviše njihovih glasova skupila je 12-godišnja pjevačica Chriztel Renae Aceveda koja je za spektakularan finalni nastup odabrala pjesmu Doris Dragović 'Molitva' u hrvatsko-engleskoj varijanti te na koncu odnijela pobjedu jubilarnog desetog Supertalenta i novčanu nagradu u iznosu od 30 tisuća eura.

„To kako si ti večeras pjevala je zapravo zašto postoji umjetnost i zašto mi kao publika živimo za ovakve trenutke. To kako si ti neke dijelove otpjevala iz samog korijena svoje duše je bilo užitak za slušati, uljepšala si nam večer i zaista je podigla na posebnu razinu“, opisao je Fabijan nakon nastupa.

Već na audiciji Chriztel je pokazala nevjerojatan talent koji je posebno prepoznala publika i nagradila je povijesnim zlatnim gumbom. Bio je to trenutak koji se po prvi put dogodio u Supertalentu te posebno emotivan za Chriztel i njezinu obitelj. Prije tri godine zamijenila je rodne Filipine za Sveti Martin na Muri i zavoljela međimursku tradiciju, nošnje i pjesme. „Ne mogu reagirati, ne znam opisati kako se osjećam. Zahvaljujem svima koji ste me pratili, hvala vam od srca. Nakon ovog uspjeha nastavit ću s pjevanjem, a vi se prijavite na Supertalent jer nećete požaliti“, poručila je Chriztel nakon osvojene titule.

Trbuhozborka Emina Bajtarević raskošnim vokalom i posebnim emocijama očarala je žiri i publiku izvedbom poznate numere 'The Phantom Of The Opera'. Od audicijskog nastupa 25-godišnja Emina plijeni pažnju svojim talentom trbuhozborstva kad je uz lutku koju je nazvala Deda pokazala iznimne vokalne sposobnosti, a zatim u polufinalu nadogradila nastup dodatkom bake i još jednog glasa. „Jako me zanimalo što ćeš ti pjevati, što će deda pjevati i kako ćeš pokazati svoju vještinu i pjevanje i dati prostora i jednom i drugom. Zaista si napravila nevjerojatnu igru koju smo uživali i čekali smo one visine“, oduševljeno je komentirao Fabijan.

Priču koju su počeli na audiciji Sonja Bonačić i Jan Hajsok, koji čine akrobatsko-plesni duo Crowd Control, zaokružili su nastupom u finalu. Kako sami kažu, prvi nastup bio je tvrd, drugi emotivan, a ovaj treći kao kruna njihovog performansa dramatičan. Impresivne vještine upotpunili su vatrom i zapalili atmosferu u studiju. „Kako je ovo bilo dobro. Wow! Vi kao da ste radili točku za mene, sve što me fascinira, sve što volim gledati. To je apsolutno moja estetika i razina uzbuđenja koju volim na pozornici promatrati. Ja sam poželjela, ako ništa drugo, onu tvoju krunu na glavi“, oduševljeno je komentirala Martina.

