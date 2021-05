Pobjednica prozvala kandidate nakon 'Večere za 5: 'Natalija je varala, a Tomislav je kompleksaš'

Gordana Lach odnijela je pobjedu u ovotjednom natjecanju kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu', a nakon zanimljivog tjedna za RTL je prokomentirala emisiju, ali i ostale natjecatelje.

Kazala je kako joj je najbolja večera bila Tomislavova, a dojmovi Natalijine večere nisu najbolji.

- To je jedan viši nivo prezentacije jelovnika, primjerice, kao u 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Najviše me zaboljelo saznanje da je priznala, ali nakon ocjenjivanja, kako joj je gotovo sve radio njezin zet, profesionalni kuhar koji se nije želio prijaviti, ali ni pokazati pred kamerama, nego je to napravio na ovaj, za mene nekorektan način. Mi smo svoje jelovnike radili sami, rekla je Goga koja o Tomislavu nema najbolje mišljenje kao osobi, ali njegova večera joj se svidjela.

- Tomislav je totalno nekulturna osoba s velikim jasnim kompleksom, ali liječi ga na krivoj strani. Zamjeram mu način komentiranja. Morali smo svi komentirati, ali nije isto na koji se to način radi. Kad je o hrani riječ, njegova večera bila je odlična. Dekoracija s laticama bila je totalno neprimjerena s obzirom na to da je ugostio četiri žene, a ne jednu - kazala je kandidatkinja pa dodala da samo s njim nije ostala u kontaktu:

- Ne želim u svojoj blizini imati jednu takvu iritantnu osobu, rekla je pobjednica, koja će novac od nagrade potrošiti na feštu i radove u svojoj vikendici.

VIDEO: Vinko Ćemeraš bio je gost Večernjakove desetke