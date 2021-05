Aleksandar Stanković podužom objavom izazvao niz reakcija: 'Kako itko može živjeti bez mene?'

Voditelj emisije "Nedjeljom u 2" ponovno je na društvenim mrežama izazvao niz reakcija. Naime, u posljednjoj objavi prisjetio se susreta s predsjednikom Zoranom Milanovićem, ali i premijerom Andrejom Plenkovićem. Međutim, pažnju je ukrala njegova posljednja rečenica u objavi.

- Ja sam naime veliki profesionalac. Svima sve objasnim. U polemici zauzmem značajnu pozu. Noću razmišljam o smislu. Dajem važnu izjavu o pravdi i često se mučim pitanjem…kako itko može živjeti bez mene? - napisao je Stanković, a počeli su stizati komentari u kojima se mnogi iščuđavaju.

Podsjetimo, Stanković je nedavno pažnju privukao statusom u kojemu je otkrio kolika mu je plaća na HRT-u, a bio je to dio replike zastupnici Karolini Vidović Krišto.

"Neistina je da na HRT-u imam plaću preko 20 tisuća kuna. Moja plaća je 13.628,27 kn i kao takva nije ni među prvih 20 na HRT-u", napisao je Stanković u objavi u kojoj se obrušio na saborsku zastupnicu Karolinu Vidović Krišto koja ga je, kako tvrdi, u posljednje vrijeme nekoliko puta napala da je "bio maneken Nadana Vidoševića te da na HTV-u dobiva plaću višu od 20 tisuća kuna".

Otkrio je nedavno zašto se osjeća kao idiot, već dulje vrijeme.

"4 godine za redom pretpostavljenima sam nudio nastavak Vjetra u kosi. 4 epizode od 52 minute Rumunjska, Đerdap, Karpati, Crno more. Moja zarada 0 jer radim za plaću, zarada svih na projektu 0 jer rade za plaću. Radilo bi se preko ljeta kada ne ide Nu2. Nije prošlo uz obrazloženje da firma nema novca i da bi ako meni daju dodatni posao netko drugi ostao bez posla. Bar da su rekli da je smeće, protiv dojma ne mogu, al nisu. Uglavnom, u nedjelju je završila serija u privatnoj produkciji Konjima do Crnog mora. Rumunjska 4 epizode 52 minute, Đerdap, Karpati, Crno more. Ne optužujem nikog, nemam nikakve dokaze ni za što, štoviše, Veličan i Dušan Bućan su mi odlični, volim kako Antitalent i Pek rade, al se osjećam ko idiot već duže vrijeme. Vjerojatno idiot i jesam", napisao je na Facebooku voditelj emisije Nedjeljom u 2.

