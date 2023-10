Plesačica vatrenim performansom oduševila Bilmana koji joj je stisnuo zlatni gumb, ali ostatak žirija nije bio zadivljen

Iza nas je peta audicijska epizoda Supertalenta u kojoj su zabava i raznoliki talenti novih kandidata dosegnuli novu razinu. Davor je dobio frizuru, akrobati su izvodili opasne elemente na hoverboardu, a pojavio se čak i Nikola Tesla.

Dosad neviđenu podjelu među članovima žirija svojim plesnim nastupom izazvala je Paula Jeličić. Efektne boje na tijelu, spretni plesni pokreti i akrobacije s vatrom nisu impresionirali Maju, Martinu i Fabijana, no Davor Bilman nije se složio s većinom svojih kolega te je poslušao sebe i zlatnim gumbom Paulu plasirao ravno u polufinale. „Ja ću ti reći što ja mislim o tebi i tim komentarima, i ovim recimo hejterima, i ovim ispravnim ljudima koji to sve gledaju ozbiljno ću odgovoriti najbolje na ovaj način“, rekao je Davor, a nakon toga zlatni konfeti prekrili su pozornicu. „Mislila sam ja sam svoje odradila i neću se više vraćati, tako da me baš dirnulo“, izjavila je Paula koja je otvoreno progovorila i o svojoj borbi s anoreksijom u mlađim danima.

U studiju se pojavio i Nikola Tesla, glavom i bradom po izgledu, no po imenu Boris Šušnjar. Po struci strojar, učitelj plesa i turistički vodič zabavio je gledatelje, od najmanjih do onih većih. Ni žiri nije mogao odoljeti njegovim simpatičnim pristupom znanosti. „Ja sam tužna jer ja nisam imala ovakvog profesora fizike jer bi onda zapravo fascinacija nečim mogla biti prenesena na djecu i onda bi to sve skupa imalo smisla i onda bi se to doista zvalo škola“, zadivljeno je komentirala Martina. Jednako fascinirani bili su i ostali članovi žirija pa je Tesla osvojio četiri prolazna glasa.

Dragana Golemac došla je na Supertalent ravno po Davora Bilmana. Pravljenje umjetničkih frizura njezin je talent, a kod Davora ima prostora za uređivanje, pomislila je tijekom prijave. Sivom perikom i pletenicama zabavila je i Davora i gledatelje, dok je i ostatak žirija uživao. „To što ste vi uspjeli s našim Davorom napravit je zaista supertalent“, istaknuo je Fabijan, no Davor nije dao svoj prolazni glas za ovaj nastup pa se Dragana u Austriju vraća s tri 'da'.

Ibrahim Selishta i njegov prijatelj Sindi Faja na pozornicu su donijeli brdo snage, dobre energije i hoverboard uz pomoću kojega su izvodili akrobacije dobro usklađene uz glazbu. Sve navedeno bio je savršen recept za uspjeh pa su zato po završetku nastupa osvojili ovacije publike i žirija. Oduševljenje je opisala Martina: „Bili ste super i idete do finala!“.

Adem Kapetanović izvedbom pjesme 'Sve još miriše na nju' pokazao je izniman glazbeni talent koji je, kako kaže, naslijedio od oca. Zbog treme je zaboravio tekst, tresle su mu se ruke i osušilo grlo, ali unatoč tim problemima Adem je pokazao veliki talent i emociju te osigurao prolaz u daljnje natjecanje. „Sve ovo što sad vode trebaš, što si tekst zaboravio i što ti se ruke tresu to je sve taj neki stres. Ja ti samo mogu reći već pjevaš, a tek ćeš pjevati“, poručio mu je Fabijan, dok mu je Martina obećala sate pjevanja.

Grgo Sarjanović došao je podijeliti svoju emociju prema Oliveru Dragojeviću i njegovoj pjesmi. Uz lagano sviranje na gitari, karakterističnu boju glasa i lepezu emocija oduševio je žiri i gledatelje. „Bilo je tu i raznoraznih tonova koji su tu i pripadali i ne, ali u ovakvoj izvedbi zaista to ne računaš. Dugo sam ovdje u ovom žiriju i nitko nikad nije dok je pjevao pustio suzu. Muškarac u vašim godinama iskreno kad pusti suzu to je, pogotovo nama ženama, prekrasno“, poručila je Maja.

Kao dvije prijateljice, a zapravo mama i kćerka Lidija i Stela Rade vokalom i harmonikom oduševile su žiri. „Zapravo ta cijela priča za mene je probudila neku nostalgiju“, opisala je Martina, dok je Davor tijekom nastupa zapisao OMG – kraticu koja je postala 'obiteljsko muzičko gospodarstvo' i pretvorila se u četiri prolazna glasa.

Ana Vrbaški i Marko Sinjaški čine duet koji nastupa pod imenom Alice in Wonderband. Spoj pjevačice i bubnjara iznjedrio je poseban oblik umjetnosti – tijeloglazbu. Tijekom nastupa animirali su publiku i žiri koji su se uključili u pjesmu i dodavali ritam. „Čak mi je možda od cijele ove vaše priče vaš vokal bio zanimljiviji za komentar jer zaista divno pjevate“, istaknula je Maja. Uz četiri 'da' Ana i Marko prošli su u daljnje natjecanje.

Ante Pavičić još u osnovnoj školi počeo je pisati poeziju, a sad ima 77 godina. U tom periodu nastale su mnoge pjesme koje je dugo vremena skrivao od javnosti. Poeziju uspoređuje sa lijepom ženom, koja nestaje. Teatralna prezentacija i nadahnjujući stihovi ipak nisu urodili plodom za prolaz u daljnje natjecanje stoga je Ante kući otišao s tek dva prolazna glasa koja nisu bila dovoljna za plasman u sljedeći krug.

Neobičan spoj irskog stepa i folklora izveo je profesionalni plesač Marko Mićić koji je uz tri prolazna glasa prošao na kredit, simbolično je napomenuo žiri. Izrazito fizički intenzivan nastup Maja je okarakterizirala kao 'jaranski tehno', dok je Davor dodao: „Bilo mi je super što mi je bilo neobično uz tu pjesmu spojiti irski ples i to mi je bilo odlično, tvoji akcenti, mala igranja koja si spojio na muziku to mi je bilo odlično“.

Zavidan raspon i jačinu glasa pokazala je Buna Bernarda Juretić, profesorica skandinavskih jezika i lingvistica. „Sve skupa je to jedan veliki opseg, meni je vaša energija bila vrlo autentična i čak u jednoj maloj mjeri zarazna“, poručila je Martina, no Buna s nedovoljnim brojem prolaznih glasova ipak nije uspjela izboriti prolaz u idući krug.

