Pjevačica o neugodnom iskustvu sa slavnom voditeljicom: 'Prisiljavala me da to priznam'

U medijima je godinama Ellen DeGeneres slovila za jednu od najsimpatičnijih i najboljih voditeljica, a onda su njezini zaposlenici malo po malo počeli otkrivati kako se iza te vedre i nasmijane osobe zapravo krije jedan užasan karakter. Potvrđuju to sada i brojni celebrityji koji su gostovali u njezinim emisijama, a jedna od njih je i poznata pjevačica Mariah Carey. Entertainment Tonight objavio je video gostovanja pjevačice kod Ellen prije 12 godina i u tom periodu pojavila su se šuškanja kako je Mariah trudna, a pjevačica to nije htjela komentirati u emisiji Ellen DeGeneres.

Na to je Ellen izvadila šampanjac i natočila ga u čaše kako bi nazdravile činjenici što Mariah nije trudna, a pjevačica nije vidjela u tome povoda za nazdraviti i odbijala je zdravicu. Ispričala je kasnije kako je bila trudna u tom trenutku, a kasnije je imala spontani pobačaj te u trenutku kada je gostovala kod Ellen njezina obitelj još nije znala da je trudna i nije htjela da to otkriju u talk showu.

Rekla je kako joj je to bilo užasno neugodno iskustvo i dala je i samoj Ellen to do znanja u emisiji. Priznala je kako je nedostajalo empatije u tom razgovoru i nije se osjećala nimalo ugodno i ne može shvatiti zašto se Ellen ponašala tako.