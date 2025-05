Pjevačica Nika Antolos iskreno: Mama sam i zbog djeteta ću raditi i 12 poslova ako treba

Pjevačica Nika Antolos više od godinu dana bila je voditeljica na radiju Happy FM, a nedavno se oprostila od posla na radiju i objasnila je kako to više nije njezin put. - Bila sam godinu i tri mjeseca na radiju i bilo je super, ali to više nije moj put. Oduvijek sam se htjela okušati na radiju, ali sada bih nešto novo. Kolegica otvara fitness studio i bit ću trener pilatesa na reformeru. Jako ga privatno volim i veselim se novom poslu zbog zdravlja i prihoda - ispričala je Nika za Story. Otkrila je i kako vodi profile drugim ljudima na Instagramu i voli tu vrstu estetike. - Mama sam i zbog djeteta ću raditi i 12 poslova ako treba. Bilo bi mi grozno ne raditi. Glazba je uvijek prvi posao, to je ljubav i nešto bez čega ne mogu. Toliko volim glazbu i svoje djevojke i trenutačno radimo na novoj pjesmi. Jako joj se veselimo i ona će nam odrediti jedan novi smjer. Ipak smo Pamela Ramljak, Neda Parmać Klačar i ja mame i oduvijek smo glazbu smatrale jedim ozbiljnim oružjem koje itekako može biti korisno - ispričala je pjevačica. Na Instagramu se često javi sa svojim razmišljanjima, a nedavno je objavila što je pokreće.

- Pokreće me ono što se naziva normalnim, a ludost je najvećeg stupnja. Pokreću me oni što se bore s vjetrenjačama ne iz tvrdoglavosti, već iz očaja, vječne nade prema onima što istu ne cijene... Pokreće me najviše vjera, nada u promjenu na bolje, približavanje k Istini i vikanje iste na glas, jer koji je smisao sebično je zadržati na jeziku... Tipka ,,sebičnost” lift ne podiže, već spusta.. Pokreće me tuđa bol i želja da je ugasim. Empatija je stvar mekoće srca, al’ ona krvava ipak moguća je tek ako i tebe je jednom boljelo... Ja mogu pričati o svemiru, o istom knjigu napisati, ali neki će astronaut sigurno umirati od smijeha dok je čita... Ali srca.. to mi je ,,doma”... Oči su najljepše knjige, mogla bih ih vječno čitati... Saslušajte srcem tuđe boli, nisu zarazne, obećajem... - napisala je pjevačica pored fotografije i citata u kojem otkrila da je molila za sve što ima. Podsjetimo, Nika se osvrnula na svoju borbu s multiplom sklerozom. Nika je napisala kako je sada potpuno zdrava.

- Nakon preko 14 godina mučenja s MS-om, ozdravila sam potpuno uz Božju pomoć i protokol moje sestre @izgubljeno.znanje. Zdrava sam oko pet godina, zdravlju godine vise ne brojim... Vjerujem da je već itekako jasno koliko zato cijenim priliku za zdravlje... U to ime krećem u jednu novu epohu svoga života... Onu koja potiče pokret, snagu, ali na nježan način prema svome tijelu, te u ime zahvalnosti u podržavanju zdravlja istog... Još malo, pa vam sve detaljno pokažemo... Jedva čekam...- napisala je Nika.